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女足世界盃》英格蘭保守應戰中國進攻差勁 小分焦土戰成分高

2023/07/31 18:40

中國隊。（資料照）

比賽時間:08/01 19:00 〔D組〕英格蘭vs中國 特約作者:許耀文

英格蘭隊前兩戰面對海地隊和丹麥隊都是1:0小勝，兩勝的狀況下積分6分，不過理論上英格蘭隊還沒確定晉級16強， 因為她們的淨勝分也不過+2分，而同組其他三隊，丹麥與中國都是1勝1負積分3分，得失球都各一所以淨勝分是0，如果這兩隊能在最後一場奪勝且都贏3球以上，就有可能讓英格蘭隊掉到第三淘汰 。

中國隊的部份本場面對英格蘭這個實力整體比她們更強的球隊，卻完全沒有保守應戰的本錢，就是必須贏，雖然不用為了擠下英格蘭隊贏到3球以上，但是因為她們首戰0:1敗給丹麥隊，所以如果與丹麥隊積分淨勝都相同的狀況下她們 仍是被淘汰的一方，所以這場比賽如果中國隊沒贏，只能期望另一邊海地隊意 外擊敗丹麥隊，二連敗積分0分的海地隊其實也還有一絲可能爭到小組第二晉級 ，所以應該會全力以赴，不過說實話海地隊贏球的機率不高。

結論英格蘭隊是要穩穩以不敗為妙，但考量到她們傷兵問題嚴重，也許還是會稍微放下主力，保守起來以不敗為主消化掉這場比賽，而中國隊就是要盡量奪勝，但是中國隊前兩場比賽僅只有一顆十二碼進球，進攻品質相當不佳又遇上 可能在防守上加強的強權英格蘭，悲觀的說很難相信中國隊能有什麼突破，所以英格蘭可能保守中國可能無法突破，或許是場焦土戰將小分走起。

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