女足世界盃》葡萄牙與美國生死局捍衛球門 小球開出機會高

美國隊。（資料照）

比賽時間:08/01 15:00 〔E組〕美國vs葡萄牙 特約作者:布萊恩小宇

E組的最後一輪比賽，葡萄牙對美國的這場比賽，對於兩隊來說都是晉級的關鍵，畢竟在荷蘭已經手拿4分積分的情況下，又要對上分組最弱的越南，基本上有非常大的機率能在這種情況下再拿3分積分，所以對兩隊來說，這場又十分重要。

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本屆的美國在前兩場比賽就狂踢46次射門，但有效射門率確實偏低，且轉換成進球的數字，也只有4個進球，對於世界排名第一的美國來說，本屆的小組賽表現確實有點令人擔憂，尤其是要碰到前兩場表現不俗的葡萄牙，儘管在荷蘭世界排名也較高的情況下，最終只讓荷蘭攻下一球，小輸荷蘭，在對上越南的比賽也表現出強悍的防守和進攻，最終2:0勝出，看得出來葡萄牙來勢洶洶，就算是身為霸主的美國，似乎也沒有100%的勝率。

綜觀歷史交手來說，美國隊拿下4戰4勝的戰績，尤其是4場比賽沒有丟半個球，雖然並沒有在正式的國際賽交手，但也看得出來雙方實力上是有著不少的差距 。美國儘管在進攻端本屆沒有特別的突出，但防守上似乎是本屆表現較值得稱讚的地方;而葡萄牙本屆的防守也做得十分有水準，雙方又要面臨生死戰的壓 力，本場不看好會有太多的進球產生，基本上防守戰的機率較高，故本場看好 雙方踢出2.5小球。

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