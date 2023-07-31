世大運跆拳道》不敵南韓女將 「國民女友」羅嘉翎奪下銀牌

羅嘉翎。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕跆拳道「國民女友」羅嘉翎今天在世大運女子57公斤級金牌戰，以3：9、5：7不敵南韓女將金允珍，進帳銀牌。

21歲的羅嘉翎前年東京奧運摘下銅牌，一戰成名，之後又分別在2022瓜達拉哈拉、2023巴庫世錦賽摘下銀牌，表現穩定。

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今年羅嘉翎不只參戰9月的杭州亞運，這次迎來生涯首次世大運，也被視為奪金熱門。她今天在首輪輪空，16強先以2：0輕取泰國好手漢蘇金（Phannapa Harnsujin），8強再以直落二踢下伊朗女將艾莎賽（Kosar Asaseh），4強戰再擊敗中國好手，取得金牌戰門票。

羅嘉翎金牌戰對手為南韓金允珍，她是2019年拿坡里世大運女子57公斤級金牌，她也曾於2016年奪下世錦賽女子49公斤級金牌，實力不俗。

羅嘉翎開賽先失分一度以0：4落後，但她趁著對方進身時出腳攻擊得分，可惜連續被對手踢到中端失分，第一回合以3：9讓出。第二回合羅嘉翎挑戰成功，確認上端攻擊拿下3分，可惜沒能把握優勢，仍以5：7落敗，收下銀牌。

台灣跆拳道隊日前在品勢摘下1銀1銅，加上今天對打2面銀牌，連續3天都有獎牌進帳；稍晚男子好手邱義睿將68公斤級賽事登場，將和南韓勁敵爭金。

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