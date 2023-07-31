世大運跆拳道》第二回合逆襲失敗 邱義睿不敵南韓選手摘銀

邱義睿。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣跆拳道好手邱義睿今在世大運男子68公斤級金牌戰，以3：11、3：5不敵南韓選手李相烈，進帳銀牌，台灣今在跆拳道對打項目一口氣進帳3面獎牌。

台灣體大邱義睿過去曾是國訓中心擔任陪練員，但表現持續進步，他在去年首度參加世錦賽闖進8強，雖無緣奪牌，但拿下杭州亞運的國手資格，這次也被視為世大運奪牌熱門。

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邱義睿今天表現不辜負大家期待，他從首輪32強出發，以直落二擊敗哈薩克選手穆薩可罕（Bexultan Mussakhan），16強戰勝出後，8強再以7：2、8：3擊敗巴西好手迪尼茲（Joao Diniz），收下4強資格。下午的4強戰再以直落二力退土耳其卡爾瓦特（Ferhat Kavurat），進帳金牌戰門票。

邱義睿在金牌戰碰上南韓李相烈，開賽被對手連續攻擊後以0：6落後，倒數階段積極進攻連搶3分，仍以3：11讓出。第二回合邱義睿攻勢轉為積極，把對手逼出界率先得分，但也因防守漏洞被對手逆襲得分以3：5落敗，收下銀牌。

台灣跆拳道隊日前在品勢摘下1銀1銅，加上今天對打的3面銀牌，連續3天都有獎牌進帳。

邱義睿、羅嘉翎以及黃映瑄。（大專體總提供）

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