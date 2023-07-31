U12世界盃》台灣隊擊敗德國 3連勝確定晉級

羅宇彥。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台南報導〕台灣隊今晚面對實力相對有些差距的德國隊，首局就有8分進帳，終場13:2，台灣隊預賽3連勝，由於有機會拿3勝的日本隊和墨西哥隊都已敗給台灣過，台灣隊確定晉級，明天迎戰委內瑞拉隊則是排名關鍵。

台灣隊此役讓前兩戰上場的多數主力休息，首局從開路先鋒田君翰安打開始，單局6安打、攻了12人次，首局就拿下8分。

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1局下，陳昶叡先發投球，德國隊開路先鋒霍芬斯佩格（Thomas Hopfensperger）擊出內野安打，再靠著台灣隊發生失誤得到1分，後續還有庫茨納（Gideon Kutzner）安打，後續德國隊並未再得分。

陳昶叡。（記者林正堃攝）

2局上，台灣隊靠著陳冠旭安打、羅宇彥選到保送攻占一二壘，陳昶叡的安打拿到2分打點，羅浩翰後續還擊出高飛犧牲打。3局上，台灣隊沒得分，4局上則是再添2分，後續也還有得分進帳。

5局下，台灣隊換上王聖穰登板後援，他先投出保送，之後游擊手發生失誤，德國隊取得本場比賽第2分，接著德國隊比恩（Constantin Bieth）又擊出安打，後續未再得分。

台灣隊擊敗德國。（記者林正堃攝）

台灣隊擊敗德國。（記者林正堃攝）

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