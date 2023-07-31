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中職》寶山鄉樂樂棒球營 高國慶、郭阜林和小朋友同樂

2023/07/31 20:31

高國慶與郭阜林參加寶山鄉樂樂棒球營。（官方提供）

〔記者吳清正／綜合報導〕新竹縣寶山鄉公所積極推廣並落實基層學生運動，邀請贏得上半季冠軍的統一獅於今天展開一日『樂樂棒球夏令營』教學活動，由球星高國慶、郭阜林和獅隊專業教練團親臨指導。

「寶山鄉樂樂棒球夏令營」全程免費，年齡介於7至12歲的學員皆可報名參加，寶山鄉居民具有優先保障權。限量40個名額在一開放報名瞬間即額滿，鄉長邱振瑋擔心有太多小朋友們希望落空，特別加開20個名額，今天共有60位幸運的小朋友，在寶山國中接受統一獅教練團的專業指導，安排棒球技巧訓練、體適能課程，還有球星棒球心路歷程分享會。

統一獅隊非常重視此次的活動，原訂由總教練林岳平和首席教練高志綱領軍，可惜因為明星賽延賽到今天而無法出席，改由高國慶和郭阜林參與此次樂樂棒球營活動，高國慶表示，已經很久沒來到新竹打棒球了，期望藉由此次棒球營，能夠讓小朋友更認識棒球、了解棒球。

早上棒球技術訓練將學員分成三組，投球、打擊、守備面面俱到，獅隊教練們下場親自示範，也一一指導學員基本動作。學員與隨行家長們更趁這個難得的機會，化身小球迷請教練簽名。下午則是屬於靜態分享會，教練們分享自身的棒球歷程。

邱振瑋表示，非常感謝統一隊派出規模盛大的教練團，在忙碌的行程中特地安排來到寶山鄉指導小朋友們棒球技巧，未來也會持續在寶山鄉提倡各項體育活動，推展棒球、足球、籃球及舞蹈課程等，期待有一天能有『寶山之光』。

郭阜林。（官方提供）

高國慶與郭阜林參加寶山鄉樂樂棒球營。（官方提供）

高國慶與郭阜林參加寶山鄉樂樂棒球營。（官方提供）

高國慶與郭阜林參加寶山鄉樂樂棒球營。（官方提供）

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