晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

世大運》讚啦！高錦瑋26分、蔡宸綱第3節建功 台灣男籃逆轉中國

2023/07/31 21:26

台灣男籃逆轉擊敗地主中國。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣男籃小組賽前2戰都以慘敗收場，但今天對上中國一吐怨氣，高錦瑋飆進5顆三分球，攻下全場最高26分，替補的蔡宸綱在第3節拿下11分，助隊拉出30：18的攻勢逆轉奠定勝基，終場以97：84扳倒中國。

台灣隊在分組預賽籤運不佳，首戰碰上國際籃壇強權立陶宛，有7位至少200公分長人入列，最終以30分之差告負，第2戰對上有多名職業球員入列巴西，籃下幾乎被完爆，以狂輸58分收場。

但今天對上有多位效力CBA的中國隊，台灣男籃打出競爭力，雖第二節一度落後12分，但之後由林俊吉的三分球帶起攻勢，呂威霆、蔡宸綱、邱子軒、高錦瑋都有得分進帳，拉出20：11的攻勢追近比分，劉承勳在半場前5秒的投籃命中，半場打完只以46：48小幅落後。

進入下半場，蔡宸綱的三分打帶起攻勢，還有游艾喆助攻的穿針引線，高錦瑋的三分球，拉出22：9的攻勢，助台灣以68：57逆轉中國，而單節30：18的猛攻，也讓我帶著76：66的領先優勢進入第四節。

高錦瑋拿下全場最高的26分。（大專體總提供）

猶如打開任督二脈的台灣，在決勝節攻勢不斷，高錦瑋、游艾喆、林俊吉、呂威霆都有分數進帳，將分差一直維持在雙位數差距，最終成功力擋中國反撲，以13分獲勝，但小組賽仍以1勝2負無緣8強。

台灣男籃逆轉擊敗地主中國。（大專體總提供）

台灣有5人得分達雙位數，蔡宸綱全場攻下15分，游艾喆拿13分、11助攻，呂威霆和邱子軒各11分，中國以王嵐欽的16分、10籃板最佳。

游艾喆。（大專體總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。