世大運》讚啦！高錦瑋26分、蔡宸綱第3節建功 台灣男籃逆轉中國

台灣男籃逆轉擊敗地主中國。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣男籃小組賽前2戰都以慘敗收場，但今天對上中國一吐怨氣，高錦瑋飆進5顆三分球，攻下全場最高26分，替補的蔡宸綱在第3節拿下11分，助隊拉出30：18的攻勢逆轉奠定勝基，終場以97：84扳倒中國。

台灣隊在分組預賽籤運不佳，首戰碰上國際籃壇強權立陶宛，有7位至少200公分長人入列，最終以30分之差告負，第2戰對上有多名職業球員入列巴西，籃下幾乎被完爆，以狂輸58分收場。

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但今天對上有多位效力CBA的中國隊，台灣男籃打出競爭力，雖第二節一度落後12分，但之後由林俊吉的三分球帶起攻勢，呂威霆、蔡宸綱、邱子軒、高錦瑋都有得分進帳，拉出20：11的攻勢追近比分，劉承勳在半場前5秒的投籃命中，半場打完只以46：48小幅落後。

進入下半場，蔡宸綱的三分打帶起攻勢，還有游艾喆助攻的穿針引線，高錦瑋的三分球，拉出22：9的攻勢，助台灣以68：57逆轉中國，而單節30：18的猛攻，也讓我帶著76：66的領先優勢進入第四節。

高錦瑋拿下全場最高的26分。（大專體總提供）

猶如打開任督二脈的台灣，在決勝節攻勢不斷，高錦瑋、游艾喆、林俊吉、呂威霆都有分數進帳，將分差一直維持在雙位數差距，最終成功力擋中國反撲，以13分獲勝，但小組賽仍以1勝2負無緣8強。

台灣男籃逆轉擊敗地主中國。（大專體總提供）

台灣有5人得分達雙位數，蔡宸綱全場攻下15分，游艾喆拿13分、11助攻，呂威霆和邱子軒各11分，中國以王嵐欽的16分、10籃板最佳。

游艾喆。（大專體總提供）

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