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世大運》中國男籃又被台灣逆轉！ 中網友崩潰：復刻馬尼拉慘案

2023/07/31 22:07

高錦瑋（中）。（大專體總提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男籃今天在成都世大運對上地主中國，於第三節上演逆轉秀，終場以97：84，13分差一吐前兩戰大比分落敗的怨氣，擊敗中國旗開得勝。中國網友也紛紛在社群網站上崩潰想起2013年的馬尼拉慘案。

台灣曾在2013年8月9日的亞錦賽，於落後17分的情況下絕地大逆轉中國男籃，最終以96：78讓中國無緣4強，當時被稱做「89慘案」與「馬尼拉慘案」，該場比賽讓中國男籃寫下自1975年以來的亞錦賽最慘紀錄。

想不到在將近10年後的今天馬尼拉慘案再現，只不過這次是在中國自家的場地。台灣上半場雖以46：48落後2分，但在第三節發起猛攻，單節30：18的攻勢超前比數，接下來便穩定保持在雙位數分差，終場以97：84擊敗中國，一掃首戰輸給立陶宛30分，次戰輸給巴西58分的陰霾。

中國在本場比賽輸球，也讓網友崩潰直呼：「復刻馬尼拉慘案！這次成都大運會真的令人印象深刻啊。官方不轉播咱們國家的賽事，去轉播立陶宛這樣的反華國家，天理何在？再來看看今天的比賽，國家隊輸給省隊？主教練和後衛就是戰犯！」、「他喵的，這還來個致敬馬尼拉慘案十週年？」、「人家高錦瑋還是在CBA球隊試訓過我們不要！返回台灣的啊！！」

被網友說CBA不要的高錦瑋，今天攻下全場最高26分，他在今年的T1選秀會上，被台啤雲豹以榜眼籤選進，而中國隊2022年CBA選秀狀元王嵐嶔拿下16分10籃板，2023年CBA選秀狀元陳國豪拿下13分3籃板。

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