世大運》台灣男籃逆轉中國 劉孟竹很感動：球員沒因2場慘敗放棄

劉孟竹。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前2場合計狂輸88分，台灣男籃今天在成都世大運小組賽最終戰一吐怨氣，靠著高錦瑋26分，加上第3節30：18的一波流攻勢逆轉局面，終場以97：84扳倒有CBA球員坐鎮的地主中國隊。

台灣男籃小組賽碰上硬仗，對上2017年冠軍立陶宛輸30分，第2場出戰人高馬大且有以職業球員為主的巴西以58分之差慘敗，但今天對上實力出色的中國，台灣隊拚出競爭力，也讓總教練劉孟竹相當感動。

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劉孟竹說：「這確實一開始沒想到，畢竟中國實力強大，且陣中有多位CBA球員，能以小搏大，球員真的十分爭氣，能在對手主場贏球，也更具意義，真的讓我很感動，他們沒有因為前兩場輸很多就喪失鬥志，放棄比賽，而是更加凝聚在一塊，想要把比賽贏下來。」

相較於前兩場在鞏固籃板處於極大劣勢，台灣男籃今天在籃板數僅以38：42小輸中國，而這一點也成功改善全隊整體狀態，有了球權在進攻上更有效率，「上場打的12個人都很拚！」

台灣全隊共有5人得分達雙位數，高錦瑋飆進5顆三分球，拿26分，替補的蔡宸綱拿15分，游艾喆13分、11助攻，邱子軒11分、9籃板，呂威霆11分，林正也有8籃板貢獻。

台灣男籃隊史最佳成績為台北世大運第13名，這次在成都小組預賽以1勝2負作收，雖無緣晉級8強，但還是有機會打到9至12名的排名賽，創造隊史佳績。

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