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U12世界盃》多明尼加火力猛 賞美國預賽首敗

2023/07/31 23:00

多明尼加擊敗美國。（圖片取自推特）

〔中央社〕U12世界盃棒球賽B組預賽多明尼加今天與美國隊交手，兩隊攻勢往來，兩隊各都敲出8安、2轟，多明尼加得分效率更佳，終場以13：9，賞給美國隊首敗，多明尼加拿下預賽第2勝。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場舉行，多明尼加預賽首戰大比分差擊敗捷克隊，昨天不敵韓國隊，今天與美國隊交手，兩隊都展現猛烈火力。

多明尼加1局下抓準美國隊開賽投手群、守備都有亂流，僅靠著1支安打、美國隊3次守備失誤、6次死四球，加上投手犯規，單局攻下6分。

多明尼加2局下再靠著接連保送、暴投再拿1分；美國隊3局上追回2分，4局下多明尼加雷耶斯（Kelvin Reyes）敲出2分砲，拉開領先差距。

美國隊5局上回神，單局追回3分、包括高梅茲（Gavin Gomez）的2分砲，多明尼加5局下再添保險分，塔爾馬雷（Gustavo Talmare）敲出滿貫砲，美國隊6局上強森（Zaylon Johnson）也敲出滿貫砲，但攻勢沒有延續，美國隊追分不及，吞下敗仗。

美國隊吞下預賽首敗，明天將與目前預賽3戰全勝的南韓交手，多明尼加明天將與紐西蘭隊交手。

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