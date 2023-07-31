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世大運桌球》台灣男團好威！5點大戰力退德國 連兩屆殺進金牌戰

2023/07/31 22:45

台灣男團闖進金牌戰。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣桌球男團今在世大運4強戰和德國激戰到第5點，其中在第2點獲勝的黃彥誠，在決勝第5點展現強大抗壓性，和對手激戰5局後勝出，也帶領台灣隊以點數3：2擊敗德國，連兩屆世大運都闖進金牌戰。

台灣桌球男團這次由黎昕陽、楊子儀、黃彥誠、王晨又和楊嘉安聯手出擊，小組賽跟美國、蒙古一起被分在B組，且兩戰都是以直落三獲勝，並以分組第一晉級。

台灣男團在16強戰輪空，8強戰以直落三淘汰印度，並在4強戰強碰德國。

晚間的男團4強戰由楊子儀打頭陣，可惜他以7：11、11：9、1：11、7：11落敗。但第2點黃彥誠面對希普勒（Tobias Hippler），他以11：3、6：11、12：10、11：4獲勝，雙方各拿1點。

埋伏在第3點的黎昕陽則和對手鏖戰5局後落敗，不過，第4點楊子儀以3：2勝出，雙方在點數上戰成2：2平手。

最後決勝點由黃彥誠出擊，他和布魯姆（Florian Bluhm）一路激戰到第5局，最終以11：8、5：11、11：9、2：11、11：6獲勝，一人包辦兩點勝利，也帶領台灣男團殺進金牌戰。台灣隊將在明天的金牌戰碰上稍早擊敗日本的中國。

台灣女團則在4強戰以0：3不敵中國，但仍收下1面銅牌。

黃彥誠。（大專體總提供）

黃彥誠。（大專體總提供）

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