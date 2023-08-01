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MLB》水手不拚季後賽改當賣家 終結者送往響尾蛇、明星外野去巨人

2023/08/01 08:30

水手將席沃德、波洛克分別交易至響尾蛇和巨人。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕水手目前距離美聯外卡還有4.5場勝差，但球隊在交易大限前決定當賣家，今天將33歲終結者席沃德（Paul Sewald）送往響尾蛇，並把35歲明星外野手波洛克（A.J. Pollock）和工具人Mark Mathias交易至巨人。

據大聯盟官網報導指出，水手與響尾蛇進行交易，送出終結者席沃德，換來工具人羅哈斯（Josh Rojas）和2名小聯盟潛力新秀Dominic Canzone和Ryan Bliss。

補強終結者一直是響尾蛇本季的首要目標，交易來席沃德希望能夠添補空缺，增加球隊牛棚戰力。席沃德本季表現出色，出賽45場奪下21場救援成功，後援43局狂飆60K，防禦率為2.93。

另外，巨人以一名未來待指定球員和現金，從水手交易來35歲外野手波洛克和工具人Mark Mathias。波洛克12年大聯盟生涯共累積145轟，近6年全壘打都達到雙位數，今年以1年700萬美元的合約加盟水手，但今年表現不盡理想，由於左腿拉傷，目前還在傷兵名單休養，本季只出賽49場，繳出5轟、15打點和1成73的打擊率。

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