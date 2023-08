MLB》大谷又沒球打！獲敬遠數成全大聯盟最多 勇士遭自家球迷開噓

大谷翔平。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天擔任第二棒指定打擊,面對全大聯盟戰績最佳的勇士隊。不過,大谷在第二打席就獲得敬遠,這是「打者翔平」本季第13次獲得故意四壞成全大聯盟最多。

天使今天作客勇士,面對勇士39歲老將摩頓(Charlie Morton),大谷首打席挨觸身球上壘。第2局天使隊2出局攻占三壘時,輪到大谷打擊時,勇士總教練史尼克(Brian Snitker)這時比出「4」的手勢,讓大谷獲得敬遠上壘,現場勇士球迷直接開噓自家人。

不過,大谷翔平在第三打席擊出一壘安打,前三打席都上到壘包。

大谷翔平前兩場面對藍鳥,有4次獲得敬遠,加上今天也獲得1次敬遠,這是大谷翔平本季第13次獲得敬遠,超越守護者隊強打拉米瑞茲(Jose Ramirez),暫居全大聯盟最多

截至昨日為止,勇士隊戰績67勝36敗,勝率高達6成50,是全大聯盟目前戰績最佳的球隊。

天使隊靠著倫吉佛(Luis Rengifo)、葛里查克(Randal Grichuk)的陽春砲,4局上打完取得2比0領先。

The Braves intentionally walk Shohei Ohtani and the home crowd starts to boo. pic.twitter.com/3IwscwWEOA