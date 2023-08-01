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MLB》大谷又沒球打！獲敬遠數成全大聯盟最多 勇士遭自家球迷開噓

2023/08/01 08:23

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天擔任第二棒指定打擊，面對全大聯盟戰績最佳的勇士隊。不過，大谷在第二打席就獲得敬遠，這是「打者翔平」本季第13次獲得故意四壞成全大聯盟最多。

天使今天作客勇士，面對勇士39歲老將摩頓（Charlie Morton），大谷首打席挨觸身球上壘。第2局天使隊2出局攻占三壘時，輪到大谷打擊時，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）這時比出「4」的手勢，讓大谷獲得敬遠上壘，現場勇士球迷直接開噓自家人。

不過，大谷翔平在第三打席擊出一壘安打，前三打席都上到壘包。

大谷翔平前兩場面對藍鳥，有4次獲得敬遠，加上今天也獲得1次敬遠，這是大谷翔平本季第13次獲得敬遠，超越守護者隊強打拉米瑞茲（Jose Ramirez），暫居全大聯盟最多

截至昨日為止，勇士隊戰績67勝36敗，勝率高達6成50，是全大聯盟目前戰績最佳的球隊。

天使隊靠著倫吉佛（Luis Rengifo）、葛里查克（Randal Grichuk）的陽春砲，4局上打完取得2比0領先。

大谷翔平首局挨觸身球。（美聯社）

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