NBA》里拉德陷僵局 美國權威記者點出根本原因

WOJ表示，沒有競爭對手讓熱火不願意提高報價，成為了小李人生卡關的原因。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）今年夏天終於向球隊要求交易，喊出「賣我」並指明要去熱火，不過時至今日交易未見進展，《ESPN》名記者「WOJ」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，根本問題在於拓荒者不滿意熱火的交易籌碼，而熱火也不急著完成交易。

目前熱火是交易里拉德的領先球隊，並且據傳只有熱火有和拓荒者正式接觸報價，對此沃納洛斯基表示，拓荒者並不滿意熱火的交易包，儘管熱火有資產可以提供更好的包裹，但由於沒有競爭對手，讓他們也不願意加碼。

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沃納洛斯基指出，沒有競爭對手出來，熱火就不會和自己競價、提高交易籌碼，這也是整起交易案一直拖延的原因。沃納洛斯基還補充說，目前沒有其他隊跳出來競價，主因是里拉德的年紀偏大加上合約太大張，並非他威脅「非熱火不報到」。

之前有消息指出，熱火提出了一個圍繞赫爾羅（Tyler Herro）為主的交易包，其中包含3張首輪籤、年輕球員以及現金，不過拓荒者方面並不希望在有了韓德森（Scoot Henderson）、夏普（Shaedon Sharpe）、A.西蒙斯（Anfernee Simons）等後衛後，再加赫爾羅進來。

《Bleacher Report》記者海耶斯（Chris Haynes）指出，熱火高層對於交易現況膠著有點洩氣，拓荒者曾要求熱火提出最好的包裹，卻又不回答他們實際上要什麼，「所以他們認為事情可以進展的順利些，如果波特蘭講出他們真的要什麼的話。」

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