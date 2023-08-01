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MLB》大都會再做交易！ 把34歲外野手坎哈送至釀酒人

2023/08/01 09:07

坎哈。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟8月2日（台灣時間）的交易大限將至，大都會今天再做出交易，送走34歲外野手坎哈（Mark Canha），和釀酒人換來小聯盟投手賈維斯（Justin Jarvis）。

坎哈是在2021年季後和勇士簽下2年2650萬美元，還有附帶2024年1150萬美元的球隊選擇權、以及200萬的買斷權。坎哈本季出賽89場，有6轟、29分打點，打擊率2成45，上壘率為3成43。

由於大都會目前主戰左外野手是潘姆（Tommy Pham），也讓坎哈改守一壘和三壘等內野位置。釀酒人棒球營運部總裁阿諾德（Matt Arnold）表示，坎哈來到釀酒人隊後，可能將以右外野防守為主，也可能3個外野守備位置都會守。

現年23歲的右投賈維斯，本季待過2A和3A，合計出賽17場戰績6勝6敗防禦率4.33，共投87.1局賞102次三振、投出38次保送。

團隊薪資逾3億美元的大都會，本季表現不如預期，至今繳出50勝55敗成績，和第三張國聯外卡名額有著6.5場的勝差。大都會日前把終結者羅伯森（David Robertson）送至馬林魚，再把塞揚強投薛哲（Max Scherzer）交易至遊騎兵，如今再送走坎哈。

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