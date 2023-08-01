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MLB》補強先發輪值 光芒送走農場大物迎來守護者希瓦利

2023/08/01 09:30

希瓦利被交易至光芒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕7月份陷入低潮讓出美聯東區龍頭的光芒，在交易截止前和守護者展開交易，送出了農場大物曼扎多（Kyle Manzardo），換回來了先發投手希瓦利（Aaron Civale），補強近期遇到傷兵困擾的輪值名單。

希瓦利6月從傷兵名單回歸後表現出色，在11次先發中，有10場失分壓在2分以內，本賽季至今5勝2敗，防禦率僅有2.34，在77局投球中送出58次三振，22個保送，並且只被擊出5發全壘打。

《ESPN》報導指出，由於希瓦利的合約至少可以用到2025年，因此光芒才捨得放掉一壘大物曼扎多。對於這筆交易，守護者棒球事務總裁安東尼提（Chris Antonetti）表示是個困難的決定，「但我們感覺，這是個特別的機會來得到像曼扎多這樣的球員，我們知道這必須付出高昂的代價。」

光芒今年開季打出13連勝，不過近日一波低潮把美東龍頭拱手讓人，在兩大先發斯普林斯（Jeffrey Springs）、拉斯穆森（Drew Rasmussen）賽季報銷後傳出好消息，就是左膝痛的艾夫林（Zach Eflin）不用進入傷兵名單，加上原有的王牌麥克拉納漢（Shane McClanahan）、火球男葛雷斯諾（Tyler Glasnow），光芒仍有著強大整齊的先發輪值。

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