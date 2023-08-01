羽球》安洗瑩登頂球后寫27年紀錄 戴資穎追上積分大減的陳雨菲

安洗瑩和戴資穎。（資料照合成圖）





〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今天將公布最新一週世界排名，南韓21歲女將安洗瑩以積分103914分，超越日本一姐山口茜的101917分，生涯首度登上世界球后寶座，終於成功圓夢。她也是自1996年方銖賢之後，27年來首位能奪下女單第一的南韓選手。

安洗瑩本季狀態火熱，累積48勝4敗，今年參賽的11站都至少闖進4強，本週在日本賽又第10度闖進決賽，並因日本頭號種子山口茜提前出局、確定成為新科世界球后。安洗瑩在日本賽冠軍戰以21：15、21：11直落二拍落中國何冰嬌，勇奪賽史個人首冠，也是自1981年黃善愛之後，再度有南韓女單球員在此站封后。

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安洗瑩本週確定登上球后寶座，上一次有南韓球員登上女單第一要追溯到27年前的方銖賢，她也是南韓史上第一位拿下奧運羽球女單金牌的球員。

世界排名第4的戴資穎上週在日本公開賽止步4強，本週積分依舊維持在89286，但排名第3的中國陳雨菲痛失去年日本賽4強積分7700分，由今年的南韓賽4強積分6420分補上，積分減至92116分，目前兩人還有2830分的差距。

女單世界排名第5到第10名依序為中國何冰嬌、西班牙瑪琳、泰國依瑟儂、印尼東宗、中國韓悅和王祉怡。另外，台灣女將許玟琪維持第20、白馭珀降至第23名，宋碩芸則來到生涯最佳的第28名。

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