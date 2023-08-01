世大運》爆冷不敵台灣男籃 中國球星坦言：對歐美球隊都沒輸這麼多...

成都世大運，台灣男籃高錦瑋拿到全場最高26分。（大專體總提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣男籃昨天在成都世大運對上地主中國隊，前兩戰都慘輸的台灣隊此戰一吐怨氣，靠著高錦瑋拿到全場最高26分、以及游艾喆拿13分、11助攻的帶領下，讓台灣隊終場以97：84擊倒中國隊。意外吞敗的中國隊陣中有多位效力CBA的好手，當家新星張寧坦言，這場比賽輸掉的分數，可能比之前輸給歐美球隊的還多。

中國男籃在世大運小組賽吞3連敗，張寧賽後受訪說，這場比賽就是很困難，「就是我們失利了，我們輸了10幾分，可能比我們之前輸歐美球隊的還要多。可能就會有很多困難在我們身上，輸球以後，可能我們回到隊裡會有很大的壓力，會有很大的壓抑的情況，」

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張寧指出，後面還有兩場比賽，「我們還有時間去做一些調整，讓大家看到我們的態度和積極調整的一個過程。我相信大家對我們期待的可能不是輸贏，一定是籃球本身的那種精神態度，這可能是大家希望看到的。」

現年26歲的張寧是效力CBA山西隊的選手，本季入選明星賽。張寧在本季例行賽平均有17分的表現，曾單場攻下35分。

台灣隊雖然無緣8強，下一場對上將同樣無緣8強的南非，若贏球則可打進9到12名排名賽，也將一舉締造隊史最佳成績。

成都世大運，台灣男籃擊敗中國隊。（大專體總提供）

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