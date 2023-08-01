MLB》離開大都會倒數計時？ 傳韋蘭德想回太空人

消息指出如果被交易的話，韋蘭德希望回到太空人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季中交易大限將至，本季作為賣家之一的大都會傳出有意送走陣中王牌投手韋蘭德（Justin Verlander），目前盛傳道奇有意交易他，不過現有消息指出，比起去洛杉磯，韋蘭德更想回到老東家太空人。

根據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）消息，太空人仍在洽詢交易韋蘭德，而有一些消息人士認為，如果要交易，回到太空人是韋蘭德比較想見到的結果，這中間與他和太空人老闆克蘭恩（Jim Crane）的好交情有關係。

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不過對於大都會來說，如果要進行重建會比較願意與道奇交易，因為道奇農場評比第2，僅次於金鶯，大都會可藉此累積潛力新秀，而太空人方面，農場評比僅排在第27位。

大都會日前才成功送走擁有交易否決權的3屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer），而韋蘭德同樣握有否決權，意味著某種程度上，他可以決定自己要去那支球隊。

儘管與上季獲得塞揚獎的成績相比有所落差，不過本季韋蘭德依然繳出6勝5敗、防禦率3.15的成績，WHIP為1.14，並在94.1局的投球中送出81個三振。昨日韋蘭德完成了交易大限前的最後一次先發，成功收下生涯第250勝，退場時受到大都會主場球迷熱烈的掌聲。

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