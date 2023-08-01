MLB》406英呎飛球被沒收！大谷雙安連5場有安打 近3戰5次敬遠

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍二刀流球星大谷翔平今天對上全大聯盟戰績最佳的勇士，單場雙安、連續5場有安打，並獲得1次觸身球和故意四壞球保送，近3戰獲得5次敬遠，也登頂本季「敬遠王」。天使倫吉佛（Luis Rengifo）、新隊友葛里查克（Randal Grichuk）以及瓦拉克（Chad Wallach）接力開轟下，助隊終場以4：1贏球，中斷勇士近期的3連勝。

天使今天客場踢館勇士，面對39歲老將摩頓（Charlie Morton），大谷首局首打席挨觸身球上壘。第2局天使隊2出局攻占三壘時，輪到大谷打擊時，勇士總教練史尼克（Brian Snitker）比出「4」的手指，讓大谷獲得故意四壞球保送上壘，這是大谷本季第13次獲得敬遠，超越守護者隊強打拉米瑞茲（Jose Ramirez），暫居全大聯盟「敬遠王」。

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大谷翔平在4、5兩局連兩打席敲出右外野滾地安打，9局上敲出中外野深遠飛球，飛行距離長打406英呎，但卻遭到對方中外野手哈里斯（Michael Harris II）美技沒收。大谷翔平此役3打數2安打，獲得2次保送，打級率升至3成05。

天使靠著開路先鋒倫吉佛首局首打席全壘打先馳得點，甫被敲易過來的新隊友葛里查克4局上也開砲，轉隊首轟就是一發中外野陽春彈，勇士重砲歐森（Matt Olson）在5局下敲出本季第36轟，助隊破蛋，追到1：2落後，他距離大谷只差3轟，但瓦拉克也在下個半局回應一發陽春砲，新同學克隆（C.J. Cron）也在9局上敲安建功，打回天使第4分，羅培茲（Reynaldo Lopez）成功關門，進帳本季第5場救援成功，天使終場就以4：1贏球。

天使23歲右投希爾賽（Chase Silseth）先發5局失1分，勇奪本季第3勝，而勇士老將摩頓繳出6局失3分的優質先發，悲情吞下第9敗。

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