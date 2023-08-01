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MLB》洋基不敵光芒、傳不適的赫曼卻讓他後援投5局 教頭解釋原因

2023/08/01 11:01

洋基投手赫曼。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊今天原本預定是赫曼（Domingo German）掛帥主投，但他在上週日（美國時間）因右腋窩不適，讓洋基改從小聯盟拉上布里托（Jhony Brito）擔任今天的先發。結果布里托僅投4局失掉5分，洋基卻在第5局派上赫曼，並交出後援5局無失分好投，洋基最終以1比5輸球。對於赫曼的調度讓外界感到不解，洋基教頭布恩賽後解釋，不想開賽就冒任何風險。

布里托此戰僅投4局失5分，包含挨了4發全壘打，共失掉5分，吞本季第5敗，賽後防禦率為5.17。赫曼在上週日（美國時間）因右腋窩不適，沒有做傳接球的練習。不過，赫曼今天卻在第5局登板，繳出後援5局無失分的好投，只被敲2支安打。

洋基布里托先發4局失5分。（今日美國）

對於赫曼沒有安排在今天的先發投手，布恩在賽前原本說，「他今天感覺很好，但我們感覺不能冒險讓他上場。如果我們不得不在首局就讓他退場，那會讓我們陷入困境。」

但布恩卻讓赫曼後援投滿5局，吃下比賽剩餘局數。布恩賽後解釋，自己在當地時間下午5點和洋基隊醫溝通，獲得他的許可，「Domingo仍想上場投球，只是為了確保他的狀況良好，他在練投幾顆球後說沒有問題，我們希望在這種情況下讓他在牛棚待命。」

光芒全場有8支安打，其中洛爾（Brandon Lowe）首局就貢獻兩分砲，法蘭柯（Wander Franco）第3局敲陽春砲添分，佩瑞德茲（Isaac Paredes）、J.洛爾（Josh Lowe）在第4局上演「背靠背」的陽春砲；洋基全場只有3支安打，僅靠包爾斯（Jake Bauers）的陽春彈拿到分數。

光芒火球男葛雷斯諾（Tyler Glasnow）主投7局用94球，僅被敲3安，包含挨1轟失掉1分，送出8次三振、2次保送，葛雷斯諾收下今年第5勝，賽後防禦率為3.15。

光芒隊贏球，目前戰績64勝44敗，和美聯東區龍頭的金鶯有著1.5場的勝差。光芒目前在美聯外卡排名暫居第一；洋基隊輸球後，目前戰績55勝51敗，加上天使今天贏球，讓洋基反被超車。

光芒火球男葛雷斯諾。（今日美國）

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