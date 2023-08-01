MLB》歐森開轟緊追大谷！ 勇士團隊單季200轟寫史上第二快

歐森今天轟出陽春砲，是本季勇士團隊第200轟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯盟龍頭勇士今天在主場遇上天使，儘管最終以1：4輸掉比賽，不過全場唯一的1分，正是陣中全壘打王歐森（Matt Olson）所轟出的陽春砲，而這發陽春砲也是勇士團隊本季第200轟，寫下大聯盟歷史第二快達成這項里程的紀錄。

勇士用了104場比賽，完成了團隊單季200轟的紀錄，是大聯盟歷史上第二快，目前最快紀錄為雙城的103場，是在2019年時所寫下。

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勇士團隊目前200轟遙遙領先其他球隊，第二名為洛杉磯道奇168支，而依照這個全壘打產量下去算，勇士本季有望挑戰311轟，如達成的話，將會打破2019年雙城寫下的307轟大聯盟紀錄。

個人成績方面，歐森今天打出本季第36轟，暫居聯盟全壘打排行榜第二名，落後第一名的大谷翔平3支。值得一提的是，今天比賽9局上大谷翔平擊出中外野深遠飛球，本有望成為第40轟，不過卻被勇士中外野手哈里斯（Michael Harris II）給沒收。

Matt Olson to the Chop House



200th home run of the season for the @Braves. pic.twitter.com/eFhut9Vy66 — Bally Sports: Braves （@BravesOnBally） August 1, 2023

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