MLB》歐森開轟緊追大谷！ 勇士團隊單季200轟寫史上第二快

歐森今天轟出陽春砲,是本季勇士團隊第200轟。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕聯盟龍頭勇士今天在主場遇上天使,儘管最終以1:4輸掉比賽,不過全場唯一的1分,正是陣中全壘打王歐森(Matt Olson)所轟出的陽春砲,而這發陽春砲也是勇士團隊本季第200轟,寫下大聯盟歷史第二快達成這項里程的紀錄。

勇士用了104場比賽,完成了團隊單季200轟的紀錄,是大聯盟歷史上第二快,目前最快紀錄為雙城的103場,是在2019年時所寫下。

勇士團隊目前200轟遙遙領先其他球隊,第二名為洛杉磯道奇168支,而依照這個全壘打產量下去算,勇士本季有望挑戰311轟,如達成的話,將會打破2019年雙城寫下的307轟大聯盟紀錄。

個人成績方面,歐森今天打出本季第36轟,暫居聯盟全壘打排行榜第二名,落後第一名的大谷翔平3支。值得一提的是,今天比賽9局上大谷翔平擊出中外野深遠飛球,本有望成為第40轟,不過卻被勇士中外野手哈里斯(Michael Harris II)給沒收。

Matt Olson to the Chop House



200th home run of the season for the @Braves. pic.twitter.com/eFhut9Vy66