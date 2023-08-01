中職》打得真好！劉俊豪獲慈妹加持敲安 明星賽冒粉紅泡泡閃瞎眾人

〔體育中心／綜合報導〕中職2023年明星賽昨進行補賽，明星隊終場以5：0擊敗亞冠賽台灣隊。場上也出現粉紅泡泡的畫面，今年入選台灣隊的富邦悍將21歲小將劉俊豪，在心儀的啦啦隊女孩慈妹「加持下」敲出安打，令網友直呼：「這個畫面太閃了！」

劉俊豪曾在IG上po出限時動態和Fubon Angels成員慈妹的合照，自曝自己是慈妹的鐵粉，而慈妹分享照片時也提到：「下次打好才能合照。」回應。他曾在4月12日對戰味全龍時敲出勝利打點安打，連兩天獲選單場MVP，率隊以6：5贏球。賽後Fubon Angels成員慈妹站上頒獎台，親自送上親筆簽名應援毛巾，身為慈妹「鐵粉」的劉俊豪羞紅了臉。

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兩人的互動也成為今年明星賽的亮點，劉俊豪在昨天明星賽擔任第9棒二壘手，前兩個打席分別擊出三壘滾地球和中外野飛球出局，而他在7局下再度登場打擊，慈妹特地來「聲援」，賣力喊著劉俊豪的應援曲，男主角也不負眾望敲出左外野安打，最後慈妹也恭喜劉俊豪，在看台告白：「劉俊豪，我愛你」，讓現場充滿粉紅泡泡，慈妹也害羞地跑走。

這一幕也在網路上引發熱議，有網友留言表示：「這兩個不管後來有沒有在一起，互動已經超越很多偶像劇了」、「劉俊豪要站穩一軍啊！才有辦法一直獲得慈妹加持」、「太可愛了！慈妹，這CP可以唷」，更有人開玩笑說道：「畫面怎麼一片白」、「我只看到空白影片」。

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