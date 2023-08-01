PLG》狀元郎阿拉薩還沒簽約 攻城獅先綁定落選秀「跳跳人」

試訓期間表現亮眼 攻城獅正式簽約「跳跳人」劉光尚。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕還沒官宣簽下選秀前兩輪挑中的阿拉薩、王翊帆，新竹攻城獅今先宣布綁定落選秀「跳跳人」劉光尚，他新賽季將披上17號紫色戰袍征戰PLG。

來自輔大的劉光尚身高192公分，於本屆PLG新人選秀會落選後，隔日收到攻城獅球團邀約至新竹試訓，在試訓期間表現亮眼獲教練團嘉許，期待劉光尚未來能把握機會展露頭角。教練林冠綸透露：「在選秀會前就有關注光尚，他極具潛力且運動能力佳，擁有不錯的身體素質，且在訓練過程中展現對職籃生涯的渴望，這拚戰精神讓我印象深刻，希望他加入後能與朱雲豪與蕭順議多對抗並從中學習。」

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劉光尚在選秀會落選後迅速調適心情參加攻城獅試訓，他表示：「收到攻城獅邀約後，只想著把握機會證明自己。能加入攻城獅非常感動，我會很珍惜這次機會。」經過試訓後，劉光尚對於正副隊長高國豪與蕭順議印象深刻，他說：「從第一次訓練起就完全體會到國豪學長的技術、身體對抗性，而順議學長在練球時展現的拚勁與積極度也讓我印象深刻。」

劉光尚也在練球空檔至攻城獅主場熟悉環境並挑選個人置物櫃位置，其位置就在曾柏喻旁，劉光尚也偷偷透露：「我當初去看HBL高中籃球聯賽時看到他大殺四方的表現，就此成為小黑學長的粉絲，沒想到現在居然成為他的隊友，這緣份很不可思議。」劉光尚已投入攻城獅休賽季技巧與團隊訓練，新賽季他期許自己把握上場時間，並為團隊防守帶來貢獻。

試訓期間表現亮眼 攻城獅正式簽約「跳跳人」劉光尚。（攻城獅提供）

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