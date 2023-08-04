大谷翔平先發對決水手 今日賽事預告與轉播

大谷翔平。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有兩場賽事轉播，由太空人對決洋基，太空人將派出哈維爾（Cristian Javier）對決洋基施密特（Clarke Schmidt），第二場是水手對決天使，水手將派出Bryan Woo對上大谷翔平，喜愛大聯盟的球迷記得鎖定囉！

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中職部份兩場轉播，第一場是樂天桃猿對決味全龍，樂天桃猿將派出道博格對決味全龍布里悍，第二場是中信兄弟對決統一獅，中信兄弟將派出鄭浩均對決林子崴，別忘了收看轉播囉！

U12部分複賽第二天，今天台灣小將將對上南韓，別忘了收看為他們加油打氣囉！

羽球部分澳洲公開賽有四組好手將在八強出賽，男雙盧敬堯／楊博涵對上大馬組合謝定峰／蘇偉譯、李洋／王齊麟對上日本組合古賀輝／齋藤太一，男單周天成對上中國好手翁泓陽及女單白馭珀對決日本好手大堀彩，喜愛羽球的球迷記得收看囉！

MLB



07:00 太空人@洋基 緯來體育

09:30 水手@天使 愛爾達體育2台、ELEVEN1（大谷翔平先發）

中職

18:35 樂天桃猿@味全龍 緯來體育

18:35 中信兄弟@統一獅 ELEVEN1

U12

11:00 日本@美國

14:30 委內瑞拉@多明尼加

18:30 南韓@台灣

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

日職

17:00 歐力士@西武 ELEVEN1

羽球

10:00 LIVE BWF 澳洲公開賽 八強 （上）

14:00 LIVE BWF 澳洲公開賽 八強 （下）

轉播：愛爾達體育３台

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