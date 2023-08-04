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MLB》「宇宙勇」究極完全體！王牌左投佛里德明天重返大聯盟

2023/08/04 07:05

佛里德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕目前以69勝37敗戰居全聯盟龍頭的勇士再傳出好消息，自美國時間5月5日就受傷未登板的王牌左投佛里德（Max Fried），即將在明天台灣時間凌晨2點20分先發出戰小熊。

佛里德本季在開幕戰投完就因左腿筋拉傷進入15天傷兵名單，缺陣約2週後才歸隊，沒想到在面對金鶯投出本季最慘烈一役後，該月10日又二度進傷兵名單。佛里德今年先發4場拿下2勝1敗、防禦率2.08，每局被上壘率1.08。

佛里德在小聯盟兩個層級投復健賽，3A出賽3場被打12支安打失5分；1A出賽1場投3局無分，儘管復健內容看似差強人意，但佛里德認為自己狀態很好，甚至又回到開幕戰的感覺。而他明天客場對上小熊，將與昔日隊友史萬森（Dansby Swanson）正面交鋒，「這會很有趣，他在我身後打球時留下許多回憶。」

儘管勇士在交易大限並未有大動作，但迎回佛里德已經是最關鍵的補強，他將加入有著12勝3敗的新生代K博士史崔德（Spencer Strider）與8勝2敗的愛德（Bryce Elder）的先發輪值。

由於佛里德與去年大聯盟勝投王萊特（Kyle Wright）本季多半時間在倘傷兵，勇士先發戰力有些單薄，如今佛里德即將回歸，而萊特也開始進行投球訓練，加上依舊穩定的老將摩頓（Charlie Morton），先發輪值逐漸完整。

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