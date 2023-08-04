女足世界盃》美國女足如何在大賽中找到平衡？

美國女足。（資料照，法新社）

特約作者:羅伊

新世代強調work-life balance，假如管理團隊時忽略了這一點，往往會導致士氣低落，職員無心工作，管理球隊亦是同一道理。假如女足世界盃熱門美國隊，本屆能夠打入決賽的話，將會在澳洲和紐西蘭逗留40日之久，究竟她們是如何 從踢球和生活中找到平衡點呢？

女足世界盃大約3至4日便要打一場比賽，賽程頻密，球員在非比賽日，平均每日完成至少兩課練習，美國前鋒威廉斯（Lynn Williams）透露:「我們有很多身體恢復的器材（如冷凍室，加快身體機能回復），為比賽做好準備，如果你不想整天腦海內只有足球，也可去出外散步，或者見見家人。」

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女足有別於男足，大賽期間很少聽聞禁慾令，總教練也不會禁止球員攜家屬到訪當地，後衛鄧恩（Crystal Dunn）去年成為母親後，私人時間大部份也給予兒子Marcel，「在紐西蘭，每日我有兩小時見見小孩，當然，也要擠出時間接受治療、肌肉康復等。」

除了比賽和練習，前鋒史密斯（Sophia Smith）也會觀看其他女足賽事，實行知己知彼，而後衛福克斯（Emily Fox）則謂:「很多國腳都愛喝咖啡，邊喝邊聊，寫意人生，有助精神放鬆。」部份美國女將動靜皆宜，陣中更有非正式「 讀書會」，拉韋爾（Rose Lavelle 是頭號書蟲，常與史密斯、桑契斯（Ashley Sanchez）等隊友交換書籍，或交流閱讀心得。

不說不知，前NBA籃板王女兒羅德曼（Trinity Rodman）同樣是愛書人，另一嗜好則是打電動PlayStation，特別是著名遊戲《Fortnite》。中場蘇利文（Andi Sullivan）則喜歡舊玩意，時至今日仍會玩玩實體拼圖，「這是消磨時間的好活動，但我最多只會選擇500片的拼圖，不敢向更高難度挑戰。」

工作與生活必須取得平衡，才能提升場內效率，已為人母的鄧恩（Dunn）重申 :「人們要知道我們不是來度假，每個球員也知道自己有任務在身。」

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