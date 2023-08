羽球》重返幸運地完成最後一塊拼圖！「麟洋配」豪寫男雙首見紀錄

李洋/王齊麟勇奪日本公開賽冠軍。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕台灣黃金男雙「麟洋配」李洋/王齊麟,在上週超級750系列日本公開賽,於奪下奧運金牌的日本東京再度奪冠、也終結兩年冠軍荒,同時寫下男雙組合在巡迴賽的一項紀錄。

英國資深主播克拉克(Gillian Clark)日前在推特發文指出,李洋/王齊麟日本賽登頂後,也成為第一組能在BWF世界巡迴賽年終總決賽、1000系列、750系列、500系列、300系列都拿過冠軍的男雙。

李洋/王齊麟合拍以來一共勇奪8座巡迴賽冠軍,包括2019年超級300系列西班牙大師賽、超級100系列奧爾良大師賽、超級500系列印度公開賽、超級300系列韓國大師賽、2020年YONEX超級1000泰國公開賽、2020年TOYOTA超級1000泰國公開賽、世界羽聯年終總決賽、以及上週的超級750日本公開賽。

憑藉上週奪冠的氣勢,李洋/王齊麟本週在超級500系列澳洲羽球公開賽持續過關斬將,今將在8強對決日本組合古賀輝/齋藤太一,兩組人馬交手過3次,「麟洋配」取得2勝優勢,不過最近一次在今年的印尼公開賽首輪苦戰三局吞敗,今天要力拚復仇。

