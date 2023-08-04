中職》張志豪夯長打後再演超狂美技！蘇智傑爆氣怒砸頭盔（影音）

張志豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨天在花蓮以4：0完封統一獅，收下對戰7連勝，除了新洋投艾里歐「開箱」就繳出7局5K的超優質先發外，老將張志豪今再度發揮價值，不但在比賽後段揮出二壘安打替球隊添加保險分，更在下半局美技沒收統一獅重砲蘇智傑的深遠飛球，可謂昨日奪勝功臣之一。

張志豪昨天先發打第四棒、鎮守右外野，前三打數皆繳白卷還吞下1K，8局上第四次站上打擊區，在一、二壘有人情況下相中統一中繼投手李其峰的偏低速球，打成中、左外野的深遠清壘安打，雖然自己隨後在二、三壘間被夾殺，但還是幫助中信多添2分保險分，取得4：0領先。

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8局下，中信換下艾里歐，由謝榮豪接替登板，他很快解決林子豪與林安可兩大強棒，接著面對有「花蓮王」稱號的蘇智傑，被他一棒扛到右外野，眼看這球強勁飛球就要直擊全壘打牆形成長打，右外野手張志豪一路追趕，並起跳凌空將這球接殺出局，硬生生結束統一該局的進攻。

張志豪前天才在7局上代打，並對「滿壘拆彈王」劉軒荅敲出關鍵逆轉二壘安打，昨天8局上再敲出清壘長打，該局下又沒收可能形成長打的強勁飛球瓦解統一攻勢。蘇智傑更是在該打席出局後動怒，在回休息區的路上狠砸頭盔洩憤，而張志豪則是連續兩天扮演球隊致勝要角。

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