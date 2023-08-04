晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》張志豪夯長打後再演超狂美技！蘇智傑爆氣怒砸頭盔（影音）

2023/08/04 07:06

張志豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟昨天在花蓮以4：0完封統一獅，收下對戰7連勝，除了新洋投艾里歐「開箱」就繳出7局5K的超優質先發外，老將張志豪今再度發揮價值，不但在比賽後段揮出二壘安打替球隊添加保險分，更在下半局美技沒收統一獅重砲蘇智傑的深遠飛球，可謂昨日奪勝功臣之一。

張志豪昨天先發打第四棒、鎮守右外野，前三打數皆繳白卷還吞下1K，8局上第四次站上打擊區，在一、二壘有人情況下相中統一中繼投手李其峰的偏低速球，打成中、左外野的深遠清壘安打，雖然自己隨後在二、三壘間被夾殺，但還是幫助中信多添2分保險分，取得4：0領先。

8局下，中信換下艾里歐，由謝榮豪接替登板，他很快解決林子豪與林安可兩大強棒，接著面對有「花蓮王」稱號的蘇智傑，被他一棒扛到右外野，眼看這球強勁飛球就要直擊全壘打牆形成長打，右外野手張志豪一路追趕，並起跳凌空將這球接殺出局，硬生生結束統一該局的進攻。

張志豪前天才在7局上代打，並對「滿壘拆彈王」劉軒荅敲出關鍵逆轉二壘安打，昨天8局上再敲出清壘長打，該局下又沒收可能形成長打的強勁飛球瓦解統一攻勢。蘇智傑更是在該打席出局後動怒，在回休息區的路上狠砸頭盔洩憤，而張志豪則是連續兩天扮演球隊致勝要角。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。