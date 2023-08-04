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女足世界盃》誇張！ 牙買加女足得為世界盃募資湊旅費

2023/08/04 07:06

牙買加女子足球隊。（資料照，路透）

特約作者:傑拉德

「女子足球近幾年發展迅速，但未來的路很漫長，我們仍然需要努力抗爭。」英格蘭國家隊主將布龍澤（Lucy Bronze）一語道出實況。

牙買加女足外號「雷鬼女團」，上屆在小組賽打道回府，本屆世界盃是第二次進入決賽圈，但在備戰階段已經困難重重，荊棘滿途。或許資源所限，也許不重視女子足球，牙買加足總面對球員的公開信，顯得充耳不聞，不僅繼續拖欠薪水，也沒能為世界盃安排任何友誼賽，令人倒抽一口涼氣。

牙買加女足不甘坐以待斃，決定通過募資網站GoFundMe，籌募比賽經費，發起人是中場索朗（Havana Solaun）的母親。募款的目標是7.5萬美元，讓姑娘們至少能安心打完3場小組賽，索朗的母親呼籲:「希望所有熱愛足球的人士，也會喜歡灰姑娘的故事。」

截至開賽前，「Reggae Girlz Foundation」總共獲得近5萬美元，最終安排了一場熱身賽面對摩洛哥，地點是澳洲的小球場Genis Steel Stadium，那是半職業球隊的主場館，只有1000個座位，其餘7000個是站位，幸好「雷鬼女團」將士用命 ，帶住勝利迎接決賽圈。

過去9年，哪怕女子隊成績持續進步，牙買加足總依然三番四次削減資助，相反 ，男子國家隊未曾遇過類似問題，「重男輕女」看來不是華人社會獨有的現象 。

除了牙買加面對旅費和收入難題，東京奧運冠軍加拿大女將在賽前亦收到壞消息，該國足總因財困瀕臨破產，難免對士氣造成沉重打擊。事實上，英格蘭足總獲悉國際足協直接把3萬美元獎金分給球員後，決定收回獎金方案，引起多名球星不滿，顯然這些問題在女子足壇並非冰山一角。

小組賽後，牙買加破記錄進入十六強，而加拿大則小組賽出局。

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