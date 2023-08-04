亞運棒球》直言台灣戰力更勝日本 韓媒高度警戒點名3台將

上屆雅加達亞運台灣代表隊。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕杭州亞運進入倒數計時，南韓隊日前傷了主力外野手李政厚，該國媒體昨撰文分析台灣、日本戰力，直言要挑戰4連霸「烏雲密布」。

韓國媒體《文化日報》昨指出，南韓隊此次先有李政厚無法參賽、王牌左投具昌模也有傷在身、ˋ狀態不明，朴世雄、姜白虎等主力則是狀況低迷，在杭州亞運倒數50天的現在，已經進入「緊急狀態」。

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文中同時分析南韓主要對手戰力，報導提到，日本隊雖以社會人球員參賽，但近期去看了日本城市對抗賽的一位教練指出，社會人球隊也有能投到150公里的投手，「與日本隊的比賽可能很難得分。」

負責情蒐的戰力強化委員長趙啓顕從東京返國後也表示，日本亞運代表隊有不少選手表現得很好，因為他們懷有成為職業選手的夢想，「（韓國隊）必須感到緊張。」

台灣隊方面，報導提到，原預期台灣隊會以業餘選手為主體出戰，但此次名單也不乏職棒選手、甚至還有7名美職小聯盟選手，特別點名今年在世界棒球經典賽擔任開路先鋒表現出色的海盜隊好手鄭宗哲，另外還有左投林昱珉、野手李灝宇也都是母隊農場排名前10的選手（林昱珉響尾蛇農場第10、李灝宇第6）。

文中接著引述南韓隊守備教練李鍾烈說法，「台灣隊的核心是7名在美國打球的選手，中職選手能力也很好，戰力上比日本更有優勢。」

鄭宗哲經典賽期間擔任台灣隊開路先鋒表現出色。（資料照，記者林正堃攝）

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