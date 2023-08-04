MLB》克服首局亂流後 薛哲轉戰遊騎兵首戰繳優質好投摘勝

薛哲。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕剛從大都會轉戰遊騎兵的39歲塞揚強投薛哲（Max Scherzer），他今天克服首局亂流後，交出6局失3分的優質先發，加上遊騎兵賈佛（Mitch Garver）、希米恩（Marcus Semien）相繼開轟，遊騎兵最後在主場以5比3擊敗白襪，薛哲收下轉戰遊騎兵的首勝，遊騎兵也收下3連勝。

薛哲開賽不穩，首局一上場連續被敲2支安打，該半局1出局後，薛哲連丟2次保送，讓白襪擠回1分。2出局後，白襪西茲（Gavin Sheets）擊出帶有2分打點的適時安打，讓薛哲首局就失掉3分。

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度過首局用37球的亂流後，薛哲從第2局開始回穩，他面對最後14名打者中解決了13人。總計薛哲6局用105球有70顆好球，被敲7安，送出9次三振、丟2次保送，失掉3分，共製造21次的揮空。薛哲摘得本季第10勝，賽後防禦率為4.04。

薛哲。（美聯社）

「在比賽一開始的時候，你會受到一些打擊，但你會適應並掌握節奏，並能夠投得更長。」薛哲賽後表示，「這是我最高興的事情，我堅強地完成比賽。」

「他開賽的運氣真的很糟，每一球都找洞穿。」遊騎兵總教練波契（Bruce Bochy）表示，「但這只是顯示他有多堅強，是一名很棒的競爭者，首局投了很多球，但重新調整自己。」

「我在休息室就說，不要慌張，你可以的。他們沒有打爆你，沒有擊出全壘打，只是找洞穿而已。」薛哲說，「只要投球和競爭就可。」

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