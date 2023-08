MLB》誇張！洋基瑞佐腦震盪症狀 竟過了逾2個月才被檢查出來

洋基瑞佐。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕紐約洋基球星瑞佐(Anthony Rizzo)本季陷入低潮,今天他因腦震盪被放進傷病名單,原因竟是5月28日(美國時間)的一次衝撞,瑞佐卻直到近日才被檢查出有腦震盪的狀況。瑞佐表示,有時候醒來時感覺像是宿醉一樣,也發現自己偶爾會忘記出局數。

洋基在5月28日面對教士之戰,當時鎮守一壘的瑞佐接投手的牽制球,和教士一壘跑者小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)發生衝撞。瑞佐當時通過所有的腦震盪測試,也缺席3場比賽休息。如今瑞佐發現自己比平常更容易疲憊。

「有時候你醒來後感覺非常不好,有些日子則是感覺好很多。」瑞佐表示,「這在整個球季中是很正常的,更讓我擔心的是,有時候我走回休息室時會想,『我不明白自己為何會錯過那球』,我會揮棒打一顆距離本壘板3呎外的球,類似這樣的事情真的讓我很擔心。」

瑞佐本季出賽99場,交出12轟、41分打點,打擊率2成44。其中,瑞佐在5月28日之前,交出11轟、32分打點、打擊率3成04的成績,但從那天之後,瑞佐只交出打擊率1成72、1轟、9打點的成績。

洋基瑞佐在5月28日(美國時間)和教士球星小塔提斯發生擦撞。(資料照,美聯社)

瑞佐日前面對金鶯的系列賽,還吞下生涯首次的單場5次三振,當時瑞佐向洋基醫療人員提到自己感到有一些「腦霧」的症狀。洋基隊過去兩場交手光芒隊的比賽後,瑞佐進行相關測試,結果顯示有認知障礙的跡象。

瑞佐目前已接受治療,並表示他的醫生對完全康復感到有信心,「檢測結果顯示,我的反應速度比正常人慢很多,這絕對令人擔憂,特別是我們這一行而言。」

瑞佐今天被被進10天傷病名單,洋基為了填補空缺,拉上卡布瑞拉(Oswaldo Cabrera)。洋基隊預計會讓包爾斯(Jake Bauers)和拉梅修(DJ LeMahieu)分擔一壘的守備。

