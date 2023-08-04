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MLB》誇張！洋基瑞佐腦震盪症狀 竟過了逾2個月才被檢查出來

2023/08/04 08:32

洋基瑞佐。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基球星瑞佐（Anthony Rizzo）本季陷入低潮，今天他因腦震盪被放進傷病名單，原因竟是5月28日（美國時間）的一次衝撞，瑞佐卻直到近日才被檢查出有腦震盪的狀況。瑞佐表示，有時候醒來時感覺像是宿醉一樣，也發現自己偶爾會忘記出局數。

洋基在5月28日面對教士之戰，當時鎮守一壘的瑞佐接投手的牽制球，和教士一壘跑者小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）發生衝撞。瑞佐當時通過所有的腦震盪測試，也缺席3場比賽休息。如今瑞佐發現自己比平常更容易疲憊。

「有時候你醒來後感覺非常不好，有些日子則是感覺好很多。」瑞佐表示，「這在整個球季中是很正常的，更讓我擔心的是，有時候我走回休息室時會想，『我不明白自己為何會錯過那球』，我會揮棒打一顆距離本壘板3呎外的球，類似這樣的事情真的讓我很擔心。」

瑞佐本季出賽99場，交出12轟、41分打點，打擊率2成44。其中，瑞佐在5月28日之前，交出11轟、32分打點、打擊率3成04的成績，但從那天之後，瑞佐只交出打擊率1成72、1轟、9打點的成績。

洋基瑞佐在5月28日（美國時間）和教士球星小塔提斯發生擦撞。（資料照，美聯社）

瑞佐日前面對金鶯的系列賽，還吞下生涯首次的單場5次三振，當時瑞佐向洋基醫療人員提到自己感到有一些「腦霧」的症狀。洋基隊過去兩場交手光芒隊的比賽後，瑞佐進行相關測試，結果顯示有認知障礙的跡象。

瑞佐目前已接受治療，並表示他的醫生對完全康復感到有信心，「檢測結果顯示，我的反應速度比正常人慢很多，這絕對令人擔憂，特別是我們這一行而言。」

瑞佐今天被被進10天傷病名單，洋基為了填補空缺，拉上卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）。洋基隊預計會讓包爾斯（Jake Bauers）和拉梅修（DJ LeMahieu）分擔一壘的守備。

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