中職》為下半季拚了！富邦悍將補強新洋投 簽下陽岱鋼隊友

〔體育中心/綜合報導〕美國大西洋聯盟高點搖椅隊(High Point Rockers)今日在推特官宣,陣中投手Ryan Weiss被富邦悍將簽下,將來台發展。

Ryan Weiss現年26歲,身高193公分,美職生涯未上過大聯盟,最高層級到3A,今年曾在皇家3A打拚,出賽12場都是後援,成績0勝1敗、防禦率7.07,累積14局投球,送出15次三振,每局被上壘率為2.00。

Ryan Weiss在5月底被皇家3A釋出後,轉戰獨立聯盟,效力大西洋聯盟的高點搖椅隊,與台灣好手陽岱鋼當隊友,先發出賽9場,成績5勝3敗、防禦率4.61,累積54.2局投球,有52次三振。

今日根據高點搖椅隊在官方推特宣布的消息,Ryan Weiss將來到中職發展,成為富邦悍將新洋投,球隊也祝福他未來一切順利。

