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中職》為下半季拚了！富邦悍將補強新洋投 簽下陽岱鋼隊友

2023/08/04 08:41

高點搖椅隊今日在推特官宣，陣中投手Ryan Weiss被富邦悍將簽下，將來台發展。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕美國大西洋聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers）今日在推特官宣，陣中投手Ryan Weiss被富邦悍將簽下，將來台發展。

Ryan Weiss現年26歲，身高193公分，美職生涯未上過大聯盟，最高層級到3A，今年曾在皇家3A打拚，出賽12場都是後援，成績0勝1敗、防禦率7.07，累積14局投球，送出15次三振，每局被上壘率為2.00。

Ryan Weiss在5月底被皇家3A釋出後，轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟的高點搖椅隊，與台灣好手陽岱鋼當隊友，先發出賽9場，成績5勝3敗、防禦率4.61，累積54.2局投球，有52次三振。

今日根據高點搖椅隊在官方推特宣布的消息，Ryan Weiss將來到中職發展，成為富邦悍將新洋投，球隊也祝福他未來一切順利。

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