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日職》志願熱投149球完投！ 巨人23歲強投暫居央聯勝投王

2023/08/04 09:16

戶鄉翔征。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人23歲強投戶鄉翔征昨天熱投149球，以完投9局失1分，幫助巨人軍在主場東京巨蛋以2比1擊敗養樂燕子。戶鄉翔征收下本季第10勝，這是他連續兩年都摘得雙位數的勝投。戶鄉翔征單場投149球創本季日職最多的用球數。

戶鄉翔征昨天投完8局已經用了127球，當時8局上打完兩隊戰成1比1平手，戶鄉翔征向巨人教練阿波野秀幸請求讓他繼續投球，隨後巨人球星岡本和真在8局下擊出超前陽春彈，這也讓戶鄉翔征在第9局繼續上場投球。

雖然第9局面臨無人出局一、二壘有人的危機，戶鄉翔征連續解決三人，最後用149球完投9局僅失1分，幫助巨人贏球。戶鄉翔征整場被敲5支安打，送出10次三振、另有3次保送，賽後防禦率為2.43，收下今年第10勝，暫居中央聯盟勝投排行榜首位。

根據《產經體育》指出，戶鄉翔征本季16場先發共投了1869球，其中有9場比賽單場用了110球以上。而戶鄉翔征此戰單場用149球，超越中日龍左投小笠原慎之介的單場145球，成本季單場最多用球數的投手。去年球季，西武獅投手今井達也曾單場投144球為最多。

《產經體育》提到，一場比賽正規9局內，前日本火腿投手木田勇曾在1983年面對西武之戰，單場投了209球，仍是日職正規9局比賽內單場最多用球數的投手；若以中央聯盟來算，前廣島投手川口和久在1983年9月3日對巨人之戰，單場投了188球是央聯最多。

若算進延長賽在內，前大洋投手野口二郎在1942年5月24日單場用了344球，是日職單場最多用球數，但當時比賽打了28局之久。

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