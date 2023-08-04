MLB》新同學羅倫森8局好投 助費城人力克馬林魚

羅倫森。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕剛從老虎轉戰費城人隊的明星右投羅倫森（Michael Lorenzen），今天在客場先發面對馬林魚，他交出8局失2分的好投，加上鐵捕瑞爾穆托（J.T. Realmuto）貢獻一發兩分砲，幫助費城人以4比2贏球。

羅倫森此戰主投8局用101球被敲6安，挨了馬林魚德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）的陽春彈在內，失掉2分，送出5次三振、丟1次保送，摘得本季第6勝，賽後防禦率為3.48。

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「這很有趣，這些傢伙都很棒。」羅倫森說，「這是一支很棒的團隊，每個人都很親密，我明白他們為何做到去年做到的事情。」

費城人昨天搞砸5比0的領先，最後延長賽12局以8比9敗給馬林魚。但費城人今天靠著羅倫森的8局好投摘勝，讓費城人教頭湯姆森（Rob Thomson）表示，「他對我們來說是一個福音。」

瑞爾穆托。（美聯社）

瑞爾穆托今天在第2局敲出兩分砲，這是他本季第13轟，「在艱難的一場輸球後，能為球隊取得領先，給我們帶來一些動力，也幫助羅倫森在比賽初期就取得幾分領先，這絕對感覺非常好。」

馬林魚37歲老將奎托（Johnny Cueto）主投6局失4分，吞本季第3敗，賽後防禦率為5.32。奎托本季曾因傷缺陣約3個月，今年共5場出賽、4場先發還沒有拿到勝投。

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