MLB》史坦頓猛夯184KM怪力轟！ 洋基氣走衛冕軍太空人奪2連勝（影音）

Giancarlo Stanton takes Cristian Javier deep! pic.twitter.com/Ciez6jURlO — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 3, 2023

〔體育中心／綜合報導〕洋基今靠著「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）、麥金尼（Billy McKinney）開轟，以及大物新秀沃爾普（Anthony Volpe）的致勝安打，終場以4：3氣走衛冕軍太空人，拉出2連勝。

洋基首局就有攻勢，史坦頓在2出局一壘有人情況下，棒打太空人強投哈維爾（Cristian Javier），轟出中左外野方向2分砲，本季第16轟出爐，擊球初速114.1英哩（約184公里）、飛行距離430英呎，接著麥金尼背靠背開轟，條紋軍攻下3分大局。

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史坦頓。（法新社）

不過太空人也不是省油的燈，2上馬上還以顏色，從洋基先發施密特（Clarke Schmidt）手中攻下2分，雙方剩下1分差距。施密特今日繳出5局失2分好投，比賽5局打完時，洋基仍以3：2領先。

施密特退場後，洋基牛棚6上放火，被塔克（Kyle Tucker）大棒一揮夯出追平陽春砲，雙方形成3：3平手。

洋基6下攻勢再起，2出局後貝德（Harrison Bader）選到保送，接著盜上二壘，在得點圈有人情況下，大物新秀沃爾普敲出右外野安打建功，送回超前分，最終洋基就靠著沃爾普的致勝安打，以4：3獲勝，成功捍衛主場。

Anthony Volpe has a bright future, that’s all.



pic.twitter.com/cLnKOq7sCo — Fireside Yankees （@FiresideYankees） August 4, 2023

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