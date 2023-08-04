MLB》待了大都會半季後又回到太空人 韋蘭德坦言很怪

韋蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會日前大拍賣，讓40歲強投韋蘭德（Justin Verlander）重新回到太空人，這筆交易讓這位三屆塞揚獎得主經歷了生涯18年從未遇過的事情。韋蘭德直呼，這就像是一場旋風。

韋蘭德去年奪得美聯塞揚獎，並幫助太空人奪得世界大賽冠軍。他在去年季後以2年8670萬美元加盟大都會，如今韋蘭德又回到了休士頓，他在2017年至2022年都待在太空人隊。

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「很期待再度看到這些傢伙。」韋蘭德說，「這感覺很怪，因為時間沒有很長，所以你感覺像自己沒有錯過什麼，回到了休息室。」韋蘭德也提到，「我還住在紐約的公寓，這感覺真的很怪，很難解釋。」

「我想沒有人預料到會發生這種狀況。」韋蘭德表示，「你承諾加入一支球隊，承諾要在那邊奪冠，那就是你的計劃，你全力以赴，然後幾個月後又回到上個球季所在的球隊。」

談到大都會的狀況，韋蘭德坦言，「我們開季不太順利，所有可能出錯的事情都在早期發生了。」

韋蘭德預計後天在客場先發面對洋基隊。開季因傷缺陣的韋蘭德，本季先發16場，拿到6勝5敗、防禦率3.15的成績。不過韋蘭德在大都會的最後9場先發，其防禦率為1.95。

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