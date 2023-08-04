柔道》拚巴黎奧運積分 楊勇緯、連珍羚今在匈牙利大師賽登場

楊勇緯。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕為爭取我國2024巴黎奧運最大量參賽資格人數，柔道培訓隊楊勇緯、林真豪、連珍羚3位選手前往匈牙利布達佩斯，參加今日至6日舉行的「2023匈牙利柔道大師賽」，全力爭取2024巴黎奧運參賽資格，返國後將隨即投入備戰延後一年的2022杭州亞運，做賽前最後調整。

體育署表示，目前位居男子60公斤級奧運積分排名暫列第6名的楊勇緯、女子48公斤級奧運積分中屬亞洲區排名暫列第2名的林真豪以及女子57公斤級奧運積分排名暫列第16名的連珍羚，3位選手已獲選為杭州亞運柔道代表隊選手。日前連珍羚選手已結束日本所屬職業隊訓練，楊勇緯與林真豪則於參加成都世大運結束後，各分別隨即前往匈牙利備戰2023匈牙利柔道大師賽。

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此外，為提升柔道競技實力、全力備戰9月的杭州亞運及明（113）年巴黎奧運，已偕同國訓中心輔導柔道總會聘請日籍教練指導國家培訓隊，除逐步提升選手專項技術，該教練現亦為半職業選手，仍可與選手進行對練，有助提升選手競技能力，期盼在參賽成績上有優異表現。

國際柔道總會將「2023匈牙利柔道大師賽」列為世界巡迴賽系列第二層級，僅次於第一層級的世界錦標賽，被我國柔道培訓隊視為取得巴黎奧運柔道參賽資格的重要積分賽之一，如在本次賽事奪牌，將獲得金牌積分1800分、銀牌1260分、銅牌900分，期盼選手們在賽場都能持續穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績，累積更多奧運參賽積分。

連珍羚。（資料照，記者林正堃攝）

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