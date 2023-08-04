MLB》有神快拜！大谷翔平手指抽筋 還夯172KM怪力彈、第40轟出爐（影音）

Cramping in his right hand and fingers? No problem



Shohei Ohtani hits his 40th home run of 2023! pic.twitter.com/hMk6x7pvjJ — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 4, 2023

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今天雙刀出竅對戰水手，雖然僅投4局就因右手手指抽筋緊急退場，但大谷不愧是「超人」，仍繼續留在場上打擊，8下還敲出右外野陽春砲，本季第40轟出爐，不過天使終結者9上砸鍋，終場天使以3：5慘遭水手逆轉，苦吞3連敗。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

大谷翔平去年拿下15勝、敲出34轟，成為自1918年「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）後，大聯盟首位達成單季「10勝、10轟」紀錄的選手。

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大谷若連2年達成雙位數「勝投、全壘打」里程碑，將是大聯盟史上第一人，今日之前，大谷已敲出39轟，投手方面拿下9勝，聽牌史無前例偉業。

未料大谷今日僅投4局用59球，就因右手手指抽筋突然退場，此戰最快球速100.2英哩（約161公里），被打3支安打，沒有失分，投出4三振、1保送，最終無關勝敗，賽後防禦率3.32，不過這也意味著大谷要挑戰連2年「10勝、10轟」紀錄，得等下次登板。

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

「打者翔平」方面，今天首打席就敲安，連續8場比賽有安打演出，他在手指抽筋後，仍繼續留在場上打擊，4下選到四壞保送，6下第三打席被對手敬遠，隨後大谷展現壘間破壞力，跑出本季第14盜，並靠著隊友延續攻勢跑回分數，天使在6下得到2分，取得2：1領先。

大谷8下再度上場，從坎貝爾（Isaiah Campbell）手中夯出右外野陽春砲，本季第40轟出爐，幫助球隊擴大領先優勢，這發全壘打擊球初速106.7英哩（約172公里）、飛行距離390英呎。

Cade Marlowe just rained all over Shohei's parade



His second career home run is a go-ahead grand slam in the ninth! pic.twitter.com/mh3hVHKVSa — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 4, 2023

只不過大谷的全壘打再度成為空響，9上天使終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）放火，被馬羅（Cade Marlowe）敲出逆轉滿貫彈，讓球隊陷入3：5落後，最終天使9下反攻未果，吞下苦澀一敗。

「打者翔平」今日2打數都敲安，貢獻1分打點，跑回2分，選到1保送、獲得1次敬遠，單場4度上壘，賽後打擊率為0.310。

（首次上稿時間：1155；更新時間：1222）

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