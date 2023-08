MLB》有神快拜！大谷翔平手指抽筋 還夯172KM怪力彈、第40轟出爐（影音）

Cramping in his right hand and fingers? No problem Shohei Ohtani hits his 40th home run of 2023! pic.twitter.com/hMk6x7pvjJ

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今天雙刀出竅對戰水手,雖然僅投4局就因右手手指抽筋緊急退場,但大谷不愧是「超人」,仍繼續留在場上打擊,8下還敲出右外野陽春砲,本季第40轟出爐,不過天使終結者9上砸鍋,終場天使以3:5慘遭水手逆轉,苦吞3連敗。

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

大谷翔平去年拿下15勝、敲出34轟,成為自1918年「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)後,大聯盟首位達成單季「10勝、10轟」紀錄的選手。

大谷若連2年達成雙位數「勝投、全壘打」里程碑,將是大聯盟史上第一人,今日之前,大谷已敲出39轟,投手方面拿下9勝,聽牌史無前例偉業。

未料大谷今日僅投4局用59球,就因右手手指抽筋突然退場,此戰最快球速100.2英哩(約161公里),被打3支安打,沒有失分,投出4三振、1保送,最終無關勝敗,賽後防禦率3.32,不過這也意味著大谷要挑戰連2年「10勝、10轟」紀錄,得等下次登板。

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

「打者翔平」方面,今天首打席就敲安,連續8場比賽有安打演出,他在手指抽筋後,仍繼續留在場上打擊,4下選到四壞保送,6下第三打席被對手敬遠,隨後大谷展現壘間破壞力,跑出本季第14盜,並靠著隊友延續攻勢跑回分數,天使在6下得到2分,取得2:1領先。

大谷8下再度上場,從坎貝爾(Isaiah Campbell)手中夯出右外野陽春砲,本季第40轟出爐,幫助球隊擴大領先優勢,這發全壘打擊球初速106.7英哩(約172公里)、飛行距離390英呎。

