網球》費德爾還秀了「雙反」 揭曉老爸在溫網跟他說的悄悄話

費德爾。(法新社)

〔記者吳孟儒/綜合報導〕即將滿42歲的瑞士傳奇費德爾(Roger Federer)近日現身紐約出席贊助商活動,向來都是單手反拍的他,還秀了一手雙反,成為活動另類亮點,而他也分享先前出席溫網時,他老爸跟他說的悄悄話。

費德爾接受「紐約時報」專訪時提到,他去年去過溫網參加100週年活動,場面雖然很棒,自己卻有點痛苦,因為當時還處於受傷狀態,不清楚何時能重返球場,情緒難免有波動。

在之後沒多久他就宣布退休,今年費德爾又再度降臨溫網中央球場,他的心態也有所改變,他說:「今年的體驗很不同,我在皇家包廂看球時,我父親還問我,『你會不會更希望自己在場上打球,而不是坐在場邊看球?』而我跟他說,我現在很享受以觀眾的身份去觀賽。」

費德爾提到,坐在凱特王妃旁觀賽也很有意思,「我和她關係還不錯,而且她很愛網球,有時我們還得注意不能一直聊天,因為雖然可以說話,現場會處於很安靜的狀態,然後還要鼓掌。」

費德爾說,現在退休有了更多自己與家人共處的時間,他也會分享更不同的一面,他最後笑著表示:「很開心大家還是很願意看到我。」

42-year-old Federer tries out a two-handed backhand for fun at a UNIQLO event in NYC, time-travels to tell his 12-year-old self to incorporate it into practice...



What happens next? pic.twitter.com/qqhKclF0JN