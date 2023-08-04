網球》費德爾還秀了「雙反」 揭曉老爸在溫網跟他說的悄悄話

費德爾。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕即將滿42歲的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）近日現身紐約出席贊助商活動，向來都是單手反拍的他，還秀了一手雙反，成為活動另類亮點，而他也分享先前出席溫網時，他老爸跟他說的悄悄話。

費德爾接受「紐約時報」專訪時提到，他去年去過溫網參加100週年活動，場面雖然很棒，自己卻有點痛苦，因為當時還處於受傷狀態，不清楚何時能重返球場，情緒難免有波動。

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在之後沒多久他就宣布退休，今年費德爾又再度降臨溫網中央球場，他的心態也有所改變，他說：「今年的體驗很不同，我在皇家包廂看球時，我父親還問我，『你會不會更希望自己在場上打球，而不是坐在場邊看球？』而我跟他說，我現在很享受以觀眾的身份去觀賽。」

費德爾提到，坐在凱特王妃旁觀賽也很有意思，「我和她關係還不錯，而且她很愛網球，有時我們還得注意不能一直聊天，因為雖然可以說話，現場會處於很安靜的狀態，然後還要鼓掌。」

費德爾說，現在退休有了更多自己與家人共處的時間，他也會分享更不同的一面，他最後笑著表示：「很開心大家還是很願意看到我。」

42-year-old Federer tries out a two-handed backhand for fun at a UNIQLO event in NYC, time-travels to tell his 12-year-old self to incorporate it into practice...



What happens next? pic.twitter.com/qqhKclF0JN — Bastien Fachan （@BastienFachan） August 3, 2023

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