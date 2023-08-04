T1》攔胡PLG狀元！阿拉薩確定加盟台啤雲豹

阿拉薩。（台啤雲豹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤雲豹今宣佈與台灣藝術大學前鋒阿拉薩（Joof Alasan）簽複數年約，成為新賽季首名外援，營運長顏行書說：「我們期待阿拉薩能夠與高錦瑋、林信寬一同成長，提升球隊本土戰力，更期待他們能成為未來國家隊核心球員。」

阿拉薩日前在PLG選秀會上獲得新竹攻城獅的青睞，成為聯盟史上首位外籍生狀元。不過，日前攻城獅卻宣布，因為和阿拉薩洽談合約碰上瓶頸，最終雙方未能達成簽約加盟共識，引發外界譁然，當時也有傳聞指出，他可能前往T1球隊。

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雲豹今天公布和阿拉薩簽約消息，並以外援身分加盟。阿拉薩出生於甘比亞，現年21歲、身高205公分，臂展達211公分，他12歲時才接觸籃球，之前未受過正規訓練，卻憑藉天賦和不懈努力，在塞內加爾甲級聯賽獲得兩年比賽機會。

2020年阿拉薩來台，並於110學年度UBA大專籃球聯賽中表現優異，一舉拿下得分、籃板和阻攻三項榜首。今年他在UBA場均貢獻23.2分、17.2籃板、2.9助攻和2阻攻，二分球命中率60.3%，三分球命中率25.6%。

阿拉薩表示，來台兩年半期間，已經愛上台灣，也表達了強烈意願希望未來能有機會取得台灣國籍，與隊友高錦瑋和林信寬共同代表台灣隊出戰。

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