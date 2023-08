MLB》二刀流神境界！大谷2度單季「40轟、150K」 大聯盟史上第一人

大谷翔平。(資料照)

〔體育中心/綜合報導〕外星人!天使日籍球星大谷翔平持續用二刀流締造史詩賽季,今日大谷敲出本季第40轟後,又一項史上第一人壯舉到手。

大谷今在8下開砲,狙擊水手後援投手坎貝爾(Isaiah Campbell),逮中一顆內角96.2英哩四縫線速球,夯出右外野陽春砲,本季第40轟出爐,擊球初速106.7英哩(約172公里)、飛行距離390英呎。

大谷本季累積40轟,持續獨居大聯盟全壘打王,另外在投手丘上有160次奪三振,美媒《ESPN Stats & Info》指出,大谷生涯已2度單季達成「40轟、150K」,創下大聯盟史無前例紀錄。

大谷上回單季繳出「40轟、150次奪三振」鬼神二刀流,是2021年賽季,該季他榮膺美聯MVP,外界多半認為今年的美聯MVP已是大谷的囊中物。

