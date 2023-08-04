MLB》二刀流神境界！大谷2度單季「40轟、150K」 大聯盟史上第一人

大谷翔平。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕外星人！天使日籍球星大谷翔平持續用二刀流締造史詩賽季，今日大谷敲出本季第40轟後，又一項史上第一人壯舉到手。

大谷今在8下開砲，狙擊水手後援投手坎貝爾（Isaiah Campbell），逮中一顆內角96.2英哩四縫線速球，夯出右外野陽春砲，本季第40轟出爐，擊球初速106.7英哩（約172公里）、飛行距離390英呎。

請繼續往下閱讀...

大谷本季累積40轟，持續獨居大聯盟全壘打王，另外在投手丘上有160次奪三振，美媒《ESPN Stats & Info》指出，大谷生涯已2度單季達成「40轟、150K」，創下大聯盟史無前例紀錄。

大谷上回單季繳出「40轟、150次奪三振」鬼神二刀流，是2021年賽季，該季他榮膺美聯MVP，外界多半認為今年的美聯MVP已是大谷的囊中物。

Shohei Ohtani has 2 seasons with 40 home runs and 150 pitching strikeouts in his career.



No other player has done this once in MLB history. pic.twitter.com/tUVkmZskU2 — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） August 4, 2023

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法