MLB》累了！大谷翔平坦言最近常抽筋 但不想休息

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天雙刀出擊，因為手指抽筋，讓「投手大谷」只投4局被迫下場。雖然「打者翔平」在第8局敲出陽春砲、本季第40轟出爐，但天使隊在9局上被水手新人馬羅（Cade Marlowe）敲逆轉滿貫砲，讓天使最後以3比5輸球。大谷坦言是右手中指抽筋，自己不確定是否需要跳過一場先發。

「不僅是我的手指。」大谷翔平賽後表示，「我感覺自己全身多處都有過抽筋的狀況，也許我可以再投1到2局，但我試著感受自己手的狀況，而且當時比賽是0比0的局面。我不能讓對方得分，所以我認為隊球隊來說，在那時候停止投球是更好的選擇。」

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「我希望自己能投到接近100球，節省牛棚的負擔，幫助他們。但輸球就是輸球，這種情況偶爾會發生，轉換心態下一場比賽。」大谷翔平說道。

大谷翔平。（今日美國）

大谷翔平在7月27日（美國時間）對老虎的雙重賽，先是飆出生涯首次的9局完投完封勝。接著在雙重賽第2戰擊出雙響砲後，因出現抽筋狀況而退場。大谷翔平在7月28日（美國時間）對藍鳥之戰也開轟，但第9局因雙腿抽筋提前退場。

大谷對此表示，「首先應該是疲勞，可能是連續比賽和客場之旅的緣故，我已經盡力管理身體狀況，但當時判斷我認為還是可以上場（投球），結果讓人感到抱歉。」

雖然右手的手指抽筋，「打者翔平」能擊出本季第40轟獨居全大聯盟，對於右手的影響，他指出，「如果情況很糟，我不會上場，但我認為自己上場的話，球隊贏球機會很大。」

大谷翔平說，自己仍將按照正常的行程，準備下一場先發，登板時間由球隊和教練來決定。被問到是否需要休息，大谷則說，「這不是我能獨自決定的事情，這是我們必須作為一個團隊討論的事情，但就如我說的，從現在開始每場比賽都很重要，對我個人而言，我不想休息，我不是唯一感到疲勞的人。」

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