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WTT挑戰賽》18歲高承睿直落三過頭關 16強決戰非洲天王阿魯納

2023/08/04 13:47

高承睿孤軍挺進男單　16強，下一輪將對上奈及利亞名將阿魯納。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2023年WTT祕魯利馬挑戰賽台灣時間昨天深夜展開正賽，18歲的合庫小將高承睿在男單首輪以直落三擊退德國選手孟繁博，16強將單挑世界排名17的非洲天王阿魯納。

世界排名58的高承睿，面對世界排名117的孟繁博，第1、3局都是在9平時連得兩分有驚無險拿下，第2局則在5:6落後時連拿6分將對手「定桿」，追平個人在WTT挑戰賽等級最佳戰績。

世界排名第4的巴西頭號種子卡德拉諾，首輪意外以0:3敗給世界排名51的斯洛伐克削球手汪洋，無緣晉級16強，爆出開賽以來最大冷門。

女單方面，台灣全軍覆沒，世界排名36的陳思羽，以0:3敗給世界排名16的羅馬尼亞名將史佐克絲；上週剛獲得哈維若夫支線賽亞軍的劉馨尹，也以0:3不敵世界排名41的巴西好手高橋布魯娜。

世界排名69的黃怡樺，在局數2:1領先下未能乘勝追擊，2:3遭南韓女將李時溫逆轉。

從混雙資格賽起步的廖振珽/陳思羽，首輪以直落三擊敗世界排名13的斯洛伐克組合皮斯提格/芭拉佐娃，8強將對決世界排名第4的南韓組合林鐘勳/申裕斌。

女雙方面，劉馨尹/黃怡樺以1:3輸給芭拉佐娃/瑪提洛娃的跨國組合；國泰的鄭先知/陳映蓁也不敵世界排名11的木原美悠/長崎美柚，雙雙被擋在8強門外。

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