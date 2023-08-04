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中職Live》投打守全面潰敗 統一獅在花蓮慘遭兄弟橫掃

2023/08/04 22:16

第九局（象8：3獅）

9下，兄弟換投：吳俊偉，林祖傑敲安，邱智呈雙殺打，唐肇廷一壘滾地球出局，獅隊在花蓮慘遭兄弟橫掃。

9上，獅隊換投：施子謙。江坤宇三壘滾地球，林子豪大暴傳失誤讓打者上一壘。許基宏右外野飛球，林安可發生外野嚴重失誤讓球落到身後，讓一壘跑者回來得分，打者一口氣跑到三壘，不過中職官網將這個嚴重的判斷瑕疵記成三壘安打。代打張志豪被偏高速球三振。陳文杰左外野飛球被美技接殺，但三壘跑者依舊得以回來得分。

第八局（象6：3獅）

8下，兄弟換投：呂彥青，陳重廷被三振，林子豪被三振，陳重羽被三振。

8上，獅隊換投：劉軒荅。張仁瑋右外野飛球出局，岳政華游擊滾地球被林祖杰美技守備攔下傳一壘出局，王威晨今天首度出局。

第七局（象6：3獅）

7下，兄弟換投：謝榮豪。陳傑憲碰出左外野落地安打上壘，林安可敲出雙殺打，蘇智傑選到四壞保送上壘，潘傑楷二壘滾地球出局。

7上，獅隊換投：黃竣彥，許基宏瞄準首球就敲出中外野方向一壘安打，詹子賢三壘滾地球形成野手選擇上壘，許基宏出局。黃竣彥暴投，詹子賢上二壘。陳子豪獲得觸身球保送上壘，一、二壘有人。兄弟更換一壘代跑為陳文杰。周思齊安打幫助兄弟再添1分，一、三壘有跑者。高宇杰一壘方向飛球出局。兄弟突然發動雙盜壘，陳文杰往本壘跑被夾殺，最終因跑離三呎線出局。

第六局（象5：3獅）

6下，兄弟換投：彭識穎。蘇智傑滾地出局，潘傑楷透過不死三振上一壘，陳重廷被三振，林子豪選到四壞保送上壘，兄弟選擇換投。蔡齊哲。陳重羽敲出中外野方向安打建功，一、三壘有跑者。代打林益全敲出左外野二壘安打再添1分，二、三壘有跑者。獅隊更換二壘跑者為林祖傑。邱智呈被三振，三出局。

統一獅林益全代打建功，敲出安打帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

6上，周思齊右外野二壘安打，高宇杰選到四壞保送上壘，獅隊叫出暫停。張仁瑋投手方向強襲球，姚杰宏擋到球後卻未能確實擋住並讓球滾到投手丘後方，形成滿壘局面。岳政華被三振，王威晨中間方向穿越安打帶有2分打點，一、二壘有跑者。江坤宇雙殺打。

中信兄弟王威晨4安猛打賞。（記者陳志曲攝）

第五局（象3：1獅）

5下，邱智呈選到保送上壘，陳傑憲被三振，林安可敲出雙殺打，三出局。獅隊挑戰林安可是否安全上壘，挑戰失敗。

5上，張仁瑋敲出左外野方向安打，並在岳政華打擊時盜壘成功上二壘，接著張仁瑋再因為暴投進佔上三壘得分大門口。岳政華被三振，王威晨適時安打建功，單場三安猛打。林子崴暴投，跑者上二壘。江坤宇游擊平飛球被接殺。許基宏選到四壞保送上壘。統一獅更換投手。姚杰宏一登板就投出四壞保送擠成滿壘。曾頌恩內野滾地球出局，三出局。

第四局（象2：1獅）

4下，蘇智傑強襲安打上一壘，潘傑楷保送上壘，陳重廷犧牲觸擊護送跑者上二、三壘，林子豪內野滾地球上壘，蘇智傑被觸殺出局，二出局。陳重羽選到保送擠成滿壘。林靖凱滿壘吞K，三出局。

4上，林子崴投出三上三下。

第三局（象2：1獅）

3下，邱智呈、陳傑憲、林安可接連被三振。

3上，1出局後王威晨、江坤宇相繼敲出短程安打，一、二壘有跑者，許基宏右外野飛球出局，詹子賢三壘滾地球出局，三出局。

第二局（象2：1獅）

2下，1出局後林子豪敲安上一壘，林子豪盜上二壘，陳重羽、林靖凱被三振。

2上，兄弟三上三下。

第一局（象2：1獅）

1下，邱智呈選到保送上壘，陳傑憲一壘滾地球出局，邱智呈因打帶跑戰術上二壘，林安可右外野飛球出局，跑者上三壘。蘇智傑敲出右外野二壘安打幫助獅隊追回1分。潘傑楷滾地球出局。

1上，王威晨右外野陽春砲，兄弟先馳得點。江坤宇左外野方向「背靠背」開轟。許基宏本壘後方界外球被接殺，詹子賢一壘方向小飛球出局，曾頌恩飛球出局。

中信兄弟王威晨（左）與江坤宇（右）在本場比賽雙雙開轟。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發打序

1 王威晨 3B
2 江坤宇 SS
3 許基宏 1B
4 詹子賢 LF
5 曾頌恩 RF
6 周思齊 DH
7 高宇杰 C
8 張仁瑋 2B
9 岳政華 CF

先發投手：鄭浩均

統一獅先發打序

1 邱智呈 LF
2 陳傑憲 CF
3 林安可 RF
4 蘇智傑 DH
5 潘傑楷 1B
6 陳重廷 2B
7 林子豪 3B
8 陳重羽 C
9 林靖凱 SS

先發投手：林子崴

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