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中職Live》道博格8局失1分好投、陳晨威兩分砲 樂天擊敗味全

2023/08/04 21:16

第九局（猿5：1龍）

9上，味全換投：陳冠偉，2出局後林承飛三滾失誤上壘，陳晨威右外野兩分砲，猿5：1龍，林立遭三振。

陳晨威。（記者塗建榮攝）

9下，樂天換投：豪勁，2出局後吉力吉撈．鞏冠一壘安打，劉基鴻四壞保送，郭天信內野安打，瑪仕格斯．俄霸律尼代打左外野平飛出局。

第八局（猿3：1龍）

8上，味全換投：羅華韋，樂天三上三下。

8下，張政禹一壘安打，劉時豪雙殺，拿莫．伊漾遭三振。

第七局（猿3：1龍）

7上，味全換投：呂詠臻，2出局後林立一壘安打，陳俊秀一壘滾地出局。

7下，吉力吉撈．鞏冠左外野陽春砲，猿3：1龍，劉基鴻一壘安打，郭天信遭三振，林智勝代打雙殺。

第六局（猿3：0龍）

6上，1出局後布里悍連兩次四壞保送，梁家榮一壘安打，猿3：0龍，成晉三滾野選上壘，朱育賢本壘遭封殺，宋嘉翔遭三振。

梁家榮。（記者塗建榮攝）

6下，1出局後李凱威一壘安打，林孝程雙殺。

第五局（猿2：0龍）

5上，宋嘉翔一壘安打，林承飛犧牲觸擊，宋嘉翔上二壘，陳晨威一壘安打，猿2：0龍，林立雙殺。

5下，味全三上三下。

第四局（猿1：0龍）

4上，樂天三上三下。

4下，味全三上三下。

第三局（猿1：0龍）

3上，陳晨威四壞保送，林立二壘滾地出局，陳晨威上二壘，陳俊秀投滾野選上壘，陳晨威回二壘不及出局，廖健富中外野飛球出局。

3下，味全三上三下。

第二局（猿1：0龍）

2上，朱育賢一壘安打，梁家榮中外野飛球出局，成晉游擊滾地出局，宋嘉翔一壘安打，猿1：0龍，林承飛遭三振。

宋嘉翔。（記者塗建榮攝）

2下，2出局後張政禹三壘安打，蔣少宏三壘滾地出局。

第一局（猿0：0龍）

1上，林立一壘安打，陳俊秀二壘平飛雙殺，廖健富二壘滾地出局。

1下，1出局後林孝程一壘安打，吉力吉撈．鞏冠左外野平飛出局，劉基鴻右外野飛球出局。

樂天桃猿先發打序

1 林　立 2B
2 陳俊秀 1B
3 廖健富 DH
4 朱育賢 LF
5 梁家榮 3B
6 成　晉 RF
7 宋嘉翔 C
8 林承飛 SS
9 陳晨威 CF

先發投手：道博格

道博格。（記者塗建榮攝）

味全龍先發打序

1 李凱威 2B
2 林孝程 LF
3 吉力吉撈．鞏冠 DH
4 劉基鴻 3B
5 郭天信 CF
6 邱　辰 RF
7 張政禹 SS
8 蔣少宏 C
9 拿莫．伊漾 1B

先發投手：布里悍

布里悍。（記者塗建榮攝）

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