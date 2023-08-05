「楊肉盧」與「麟洋配」澳洲賽決戰4強 今日賽事預告與轉播

盧敬堯／楊博涵挺進男雙4強。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，由藍鳥對決紅襪，由馬諾亞（Alek Manoah）對決派克斯頓（James Paxton），第二場是水手對決天使，由卡斯提歐（Luis Castillo）對上德梅斯（Reid Detmers），第三場道奇對決教士，由B.米勒（Bobby Miller）對上達比修有，喜愛大聯盟的球迷記得鎖定！

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中職部份兩場轉播，第一場是樂天桃猿對決味全龍，由曾仁和對決鋼龍，第二場是中信兄弟對決富邦悍將，由德保拉對決安得勝，別忘了收看轉播！

U12世界盃少棒賽複賽第三天，台灣小將將對上強敵美國，別忘了收看為他們加油打氣！

世大運部分，台灣女籃即將對上芬蘭爭取銅牌，記得替台灣好手們加油！

BWF澳洲公開賽，台灣兩組人馬「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵與「麟洋配」李洋／王齊麟雙雙闖入四強，球迷記得打開電視為他們加油！

MLB



07:00 藍鳥@紅襪 緯來體育、愛爾達體育1台

09:30 水手@天使 ELEVEN1

09:30 道奇@教士 華視

中職

17:05 樂天桃猿@味全龍 緯來育樂

17:05 中信兄弟@富邦悍將 MOMOTV

U12

11:00 日本@多明尼加

14:30 南韓@委內瑞拉

18:30 美國@台灣

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台

日職

16:00 歐力士@西武 ELEVEN1

BWF

10:00 澳洲公開賽 四強 （上）

14:00 澳洲公開賽 四強 （下）

轉播：愛爾達體育2台

世大運

12:55 體操 男子地板/鞍馬/吊環/女子跳馬/高低槓 決賽

14:50 台灣VS芬蘭 籃球 女子銅牌戰

21:00 體操 男子跳馬/雙槓/單槓/女子平衡木/地板 決賽

轉播：愛爾達體育1、3台

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