世大運體操》「鞍馬王子」李智凱傳因傷退全能決賽 體育署、林育信回應了

李智凱。（資料照，大專體總提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱今日原定在成都世大運男子競技體操全能決賽登場，只是因肌肉不適決定退出，將瞄準明天於鞍馬項目瞄準3連霸。

李智凱在日前全能資格賽共獲得83.299分，以第8名晉級決賽，只是今天下午的決賽卻決定退賽。體育署表示，李智凱2日賽後因肌肉不適，經與代表團隊醫商議，為避免進一步的運動傷害，決定退出今天比賽。

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李智凱決定退出全能賽事，專注備戰單項賽事，他單項共取鞍馬、單槓決賽席次，其中鞍馬要尋求2017年台北世大運、2019年拿坡里世大運後的第3面金牌，成功也將是首位在世大運男子競技體操完成3連霸的台灣選手。

教練林育信表示，由於鞍馬資格賽已有達到賽前的所設定的分數及目標，加上李智凱現在年齡漸增恢復確實較慢，在資格賽結束後身體也呈現疲勞，為求保險起見才決定退出全能決賽，目標是擺在鞍馬、單槓決賽，以及接下來9月杭州亞運、10月世界錦標賽，屆時兩場賽事都是他的主戰場。李智凱亞運將尋求鞍馬2連霸，世錦賽則是要力拚明年巴黎奧運參賽資格。

李智凱在鞍馬資格賽採保守策略，並未把難度6.5套路搬出來，以難度6.1分，拿下8.766分執行分，總分14.866分，取得晉級門票。日本21歲好手橋本大輝則以難度6.3分、執行分8.733分，總分15.033分拿下鞍馬資格賽第1名，他是東京奧運全能、單槓金牌得主。另外，台灣另一好手蕭佑然以14.000分晉級決賽。

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