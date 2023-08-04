中職》連27場無失分刷新紀錄 劉軒荅差點因傷放棄打球

劉軒荅。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／花蓮報導〕26歲的統一獅牛棚大將劉軒荅，在2日花蓮象獅三連戰首戰中繼0.2局沒掉分，寫下連27場登板無失分紀錄，原紀錄為賴鴻誠與米吉亞共同保持的連26場，很難想像，當年劉軒荅差點因傷就放棄打球。

劉軒荅在高苑工商時期因右手肘發炎，高三完全沒出賽，連兩個壘包間的距離都丟不到，2015年畢業仍決定投入選秀，獲中信兄弟第11輪指名，和家人討論後他放棄加盟，選擇到國體大就讀，大一都在養傷，直到大二才重返投手丘。

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劉軒荅說，國體大教練龔榮堂願意給他時間療傷復健，如果高中畢業打職棒，球團可能沒耐心等待，沒多久就被釋出，只是傷癒復出球速才130公里，看到隊友林凱威和宋文華投超快，內心焦急又沮喪。

劉軒荅坦言，高中選秀落榜，傷勢又不見好轉，原本打算大學畢業就不打球，後來花很長時間復健，試過許多方式，終於找到受傷原因對症下藥，終於克服傷痛重獲新生，感謝龔榮堂願意等待並給他不少機會。

劉軒荅大三破繭而出，不但球速突破140公里，也投出不俗成績，吸引各隊目光，2018年選秀獲獅隊第3輪指名，順位大躍進，經多年職棒歷練，本季寫紀錄新頁，繳4勝12中繼、防禦率1.14的佳績，他表示，與紀錄相比，更在意是否幫助球隊贏球。

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